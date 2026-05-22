Đoạn kết khó lường ở V-League 22/05/2026 06:39

(PLO)- 3 vòng cuối V-League vẫn nóng bỏng ở cuộc đua huy chương, đặc biệt là vị trí á quân, cùng màn cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới giữa Alan Grafite, Lucao, Đình Bắc và nhiều chân sút khác.

Trận thắng Thanh Hoá 2-0 trên sân Hàng Đẫy đã giúp CLB Công an Hà Nội chính thức vô địch V-League sớm 3 vòng đấu. Với khoảng cách 11 điểm so với nhóm bám đuổi trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 lượt trận, thầy trò HLV Alexandre Polking không còn đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vương, nhưng màn cạnh tranh huy chương V-League vẫn căng thẳng.

Nóng bỏng cuộc chiến huy chương V-League

CLB Công an Hà Nội sau một mùa giải thể hiện sự ổn định, bản lĩnh và chiều sâu đội hình vượt trội. Tuy nhiên, việc ngôi đầu sớm có chủ không đồng nghĩa V-League đã hết hấp dẫn. Ngược lại, phần còn lại của mùa giải đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi cuộc đua giành huy chương bạc và huy chương đồng vẫn chưa ngã ngũ.

Sau vòng 23 V-League, Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC đều giành chiến thắng, khiến khoảng cách giữa các đội trong nhóm tranh huy chương gần như được giữ nguyên. Viettel (49 điểm) vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua á quân, nhưng họ chưa thể chủ quan khi phía sau, Ninh Bình (44 điểm) và Hà Nội FC (42 điểm) vẫn bám đuổi rất quyết liệt.

Viettel đang có lợi thế nhất về nhì V-League nhưng có thể chưa phải ở vòng đấu này. Ảnh: VPF.

Viettel chỉ cần thêm một chiến thắng để gần như bảo đảm vị trí thứ hai chung cuộc. Ở vòng 24, họ thi đấu sớm vào ngày 22-5, gặp đội cuối bảng PVF-CAND. Trên lý thuyết, đây là cơ hội thuận lợi để Viettel tăng tốc, nhưng thực tế trận đấu này có thể không dễ dàng. PVF-CAND đang trong thế buộc phải chiến đấu để nuôi hy vọng trụ hạng, trong khi Viettel vẫn còn 2 trận cuối mùa để tính toán cho mục tiêu á quân.

Chính yếu tố tâm lý có thể khiến trận đấu trở nên khó đoán. Nếu Viettel đánh rơi điểm, cuộc đua huy chương lập tức nóng hơn rất nhiều. Khi đó, Ninh Bình có nhiều cơ hội để rút ngắn khoảng cách khi tiếp CLB Công an TP.HCM vào ngày 23-5. Đội bóng phía Nam hiện đã an toàn, không còn nhiều động lực tranh chấp nhóm huy chương và cũng không chịu áp lực rớt hạng. Vì vậy, Ninh Bình có quyền tin vào một chiến thắng để tiếp tục gây sức ép.

Hà Nội FC cũng chưa hết hy vọng chen chân lên vị trí cao hơn. Khoảng cách với Ninh Bình không quá lớn, trong khi 3 vòng cuối luôn tiềm ẩn nhiều biến động. Chỉ cần một cú sảy chân của đối thủ, cục diện nhóm tranh huy chương có thể đảo chiều rất nhanh.

Đội cuối bảng VPF-CAND phải dốc sức tự cứu mình. Ảnh: VPF.

Căng thẳng ngôi Vua phá lưới V-League

Bên cạnh cuộc đua huy chương, danh hiệu Vua phá lưới cũng đang trở thành điểm nóng đáng chú ý nhất ở giai đoạn cuối mùa. CLB Công an Hà Nội sau khi vô địch sớm vẫn còn lý do để bung sức, bởi hai chân sút của họ là Alan Grafite và Đình Bắc đều đang nằm trong nhóm đầu danh sách ghi bàn.

Tính đến hết vòng 23, Alan Grafite dẫn đầu với 15 bàn thắng. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội tạo ra khoảng cách 4 bàn so với Lucao bên phía Viettel. Với lợi thế khá lớn này, Alan đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới V-League 2025-2026.

Dù vậy, cuộc đua chưa thể xem là đã an bài. Ba vòng đấu cuối vẫn còn đủ thời gian để các chân sút phía sau tăng tốc, nhất là trong bối cảnh một số đội đã hết mục tiêu lớn và có thể chơi cởi mở hơn. Ở vòng 24, CLB Công an Hà Nội làm khách trên sân Hà Tĩnh. Đội chủ nhà đã chính thức trụ hạng, nên trận đấu này có thể mở ra cơ hội để các tiền đạo của tân vương cải thiện thành tích.

Alan vượt lên cao nhất cho danh hiệu Vua phá lưới V-League 2025-2026. Ảnh: VPF.

Đình Bắc là cái tên được chú ý đặc biệt. Anh đang có 10 bàn thắng, bằng Tagueu Joel của Hải Phòng, nhưng điểm gây ấn tượng nằm ở phong độ cực cao trong thời gian gần đây. Với 10 bàn chỉ sau 6 vòng gần nhất, Đình Bắc trở thành chân sút nội đáng xem nhất giai đoạn cuối mùa.

Phía sau nhóm dẫn đầu, cuộc đua vẫn còn nhiều cái tên đáng gờm. Olaha của SL Nghệ An, Geovane của Ninh Bình và Đỗ Hoàng Hên của Hà Nội FC đều đang có 9 bàn. Nguyễn Hoàng Đức của Ninh Bình cũng góp mặt trong nhóm chân sút nội nổi bật với 8 bàn thắng, dù vẫn còn kém Đình Bắc. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh mới có 4 pha lập công, con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một trung phong từng là lựa chọn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc rất khao khát thể hiện mình ở thế cờ tàn V-League. Ảnh: EPA.

Nhìn vào cục diện hiện tại, Alan Grafite đang nắm lợi thế lớn nhất để đoạt Vua phá lưới. Tuy nhiên, sức hút của cuộc đua nằm ở nhóm bám đuổi, đặc biệt là màn tăng tốc của Đình Bắc.

V-League 2025-2026 ở thế cờ tàn vẫn còn rất nhiều điều để chờ đợi, bất chấp ngôi vương đã thuộc về CLB Công an Hà Nội, nhưng huy chương bạc, huy chương đồng và danh hiệu cá nhân cao quý nhất dành cho các chân sút vẫn chưa có chủ nhân cuối cùng.