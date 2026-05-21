Át chủ bài của thầy Kim cũng 'bó tay' với Theerathon 21/05/2026 12:07

(PLO)- Tay săn bàn Chrigor Moraes của thầy Kim Pan-gon làm mưa làm gió trước Nam Định nhưng gặp Theerathon của Buriram là... đứng hình.

Nếu hai trận lượt đi và về, Chrigor Moraes làm lu mờ “sát thủ” Nguyễn Xuân Son, nhưng gặp hậu vệ tinh quái Theerathon thì học trò thầy Kim Pan-gon tắt điện.

Thật vậy, Chrigor Moraes làm mưa làm gió trên sân MBPJ của Selangor và sau đó tiếp tục “quẩy” ở Thiên Trường với hai cú đúp loại Nam Định ở bán kết Shopee Cup qua chiến thắng 4-1, làm mất hút Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, khi gặp kẻ rắn mặt như Buriam Utd vừa mới dự tứ kết giải Elite từ Jeddah về đầy bản lĩnh, Chrigor Moraes không thể làm gì.

Át chủ bài của thầy Kim Pan-gon, tiền đạo Chrigor Moraes làm mưa làm gió tại Thiên Trường và MBPJ nhưng lại tắt tiếng trước phòng ngự Buriram. Ảnh: NS.

Cần biết tại tứ kết Champions League Elite, Buriram chỉ thua Al Ain của UAE 3-4 sau 120 phút. Với thành tích như thế, học trò ông Kim Pan-gon không có khả năng giành chiến thắng, dẫu có “sát thủ” Chrigor Moraes,người hùng trong hai trận gặp Nam Định ở bán kết.

Tuyển thủ Thái Lan Suphanat Muenta (10) ghi bàn duy nhất trận chung kết lượt đi cho Buriram. Ảnh: SC.

Trận chung kết lượt đi Shopee Cup giữa Selangor và Buriram trên sân MBPJ ở Kuala Lumpur, những ngòi nổ tấn công của ông Kim Pan-gon tắt ngấm trước Buriram rất lọc lõi và giàu kinh nghiệm. Trong đó, hậu vệ tinh quái Theerathon đã vô hiệu hóa hoàn toàn tay săn bàn lợi hại Chrigor Moraes.

Bàn thắng duy nhất trận đấu chung kết lượt đi này do công tuyển thủ Thái Lan, tiền đạo Muenta Suphanat ghi phút 25.

Sau khi thua sân nhà 0-1, thầy Kim Pan-gon nói "không sao", và chờ lượt về trên sân Chang Arena, Selangor sẽ ngược dòng đánh bại đối thủ lớn. Nhưng ai cũng biết là rất khó, bởi ông lớn của bóng đá Thái Lan, đội bóng thường xuyên dự giải Elite của châu Á và hay vào tứ kết chứ không phải... Nam Định. Nên nhớ Buriram sở hữu nhiều tuyển thủ hạng A của Thái Lan và dàn ngoại binh rất chất lượng.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 27-5.

Điều thú vị là ở bán kết Buriram cũng loại một đối thủ của Malaysia là đại gia Johor Darul Tazim qua việc thắng 3-1 tại Johor và thua 1-2 tại Buriam.

Buriram cũng là đội đương kim vô địch giải này khi năm ngoái họ thắng CLB Công An Hà Nội trên loạt luân lưu ở trận chung kết lượt về tại Chang Arena.