Trọng tài bị "treo còi" sau vụ tranh cãi liên quan đến MU 21/05/2026 12:19

Vị trọng tài gây tranh cãi đã gây ra làn sóng phẫn nộ khi giữ nguyên quyết định ban đầu của mình, công nhận bàn thắng của MU trong trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest ở vòng 37 Premier League, bất chấp pha chạm tay của Bryan Mbeumo.

Trọng tài Michael Salisbury, người đã công nhận bàn thắng gây tranh cãi cho MU cuối tuần trước, sẽ bị loại khỏi vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật này. Ông Salisbury đã công nhận bàn thắng của Matheus Cunha, bàn thắng thứ hai của MU trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest Chủ nhật tuần trước, mặc dù Bryan Mbeumo đã dùng tay chơi bóng trong pha phối hợp trước đó.

Salisbury được VAR khuyên nên xem lại tình huống trên màn hình đặt cạnh sân, nhưng ông vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu rằng bàn thắng phải được công nhận cho Manchester United. Được biết, Howard Webb, trưởng ban trọng tài tại Professional Game Match Officials (PGMO), đã liên hệ với Nottingham Forest sau trận đấu, thừa nhận rằng lẽ ra trọng tài nên đưa ra một quyết định khác, tức lẽ ra bàn thắng phải không được công nhận.

Theo những cuộc đối thoại liên tục của PGMO với các cầu thủ, CLB, HLV, người hâm mộ và giới truyền thông, các trọng tài trong bóng đá chuyên nghiệp Anh có quan điểm nương tay hơn đối với lỗi chạm tay, trong khi vẫn tuân thủ luật chơi, so với các quốc gia khác.

Trọng tài Michael Salisbury mắc sai lầm nghiêm trọng theo hướng có lợi cho MU. ẢNH: AFP

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể trên, PGMO, đơn vị lựa chọn trọng tài cho các trận đấu tại Premier League, đã thừa nhận trọng tài Salisbury mắc sai lầm và trừng phạt ông bằng cách "treo còi" ở vòng cuối Premier League.

Dù vậy, Salisbury không phải là trọng tài thường xuyên ở Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ điều khiển 13 trận đấu – ít hơn đáng kể so với Michael Oliver, người đã điều khiển 28 trận và được chỉ định điều hành trận đấu quan trọng giữa Tottenham và Everton vào Chủ nhật.

Trọng tài Anthony Taylor, người cũng từng điều khiển các trận đấu World Cup, được giao nhiệm vụ điều khiển trận đấu trụ hạng quan trọng khác giữa West Ham và Leeds United. Farai Hallam, một trong những tài năng trọng tài triển vọng nhất của bóng đá Anh, được chỉ định điều khiển trận đấu giữa Crystal Palace và nhà vô địch Premier League mới đăng quang Arsenal tại sân Selhurst Park.

Trong khi đó, James Bell được giao vai trò trọng tài VAR cho trận đấu giữa Fulham và Newcastle, bất chấp việc ông bị chỉ trích vì không đề xuất xem xét lại pha phạm lỗi của Kai Havertz (Arsenal) đối với Lesley Ugochukwu (Burnley) có thể dẫn đến thẻ đỏ trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh tại sân Emirates.

Trọng tài Paul Tierney đã rút thẻ vàng cho cầu thủ người Đức Havertz, nhưng đoạn video quay lại cho thấy rõ ràng Havertz đã dùng gầm giày đá vào bắp chân tiền vệ của Burnley, hành vi thường bị rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, trọng tài VAR Bell đã xem lại tình huống và giữ nguyên quyết định của trọng tài chính, thay vì rút thẻ đỏ.

Bình luận viên, cựu danh thủ của MU Gary Neville bình luận trên Sky Sports, gọi pha phạm lỗi của Havertz là "ác độc", và nói thêm: "Anh ấy đứng cách xa quả bóng. Tôi không thích điều đó. Độ cao của pha phạm lỗi và việc nó nhắm vào chân trụ là không phù hợp". Khi VAR quyết định không yêu cầu xem lại tình huống, huyền thoại của MU Gary Neville nhận xét: "Anh ấy (Havertz) thật may mắn".