Tài sản khổng lồ của ông chủ MU 20/05/2026 07:29

Mặc dù tổng tài sản ròng của ông đã giảm, nhưng đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe, vẫn là một trong những cá nhân giàu nhất nước Anh. Theo danh sách những người giàu nhất nước Anh mới nhất của tờ Sunday Times (Anh), tài sản của Sir Jim Ratcliffe đã giảm 1,85 tỉ bảng Anh trong năm qua.

Tuy nhiên, đồng sở hữu của Manchester United và là ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Ratcliffe vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất vùng Tây Bắc nước Anh trong năm thứ hai liên tiếp, với giá trị tài sản ròng ước tính là 15,194 tỉ bảng Anh, giảm so với 17,04 tỉ bảng Anh vào năm 2025.

Doanh nhân 73 tuổi này, người đã mua 27,7% cổ phần của MU trong một thỏa thuận trị giá 1,25 tỉ bảng Anh vào năm 2024 sau khi đạt được các điều khoản với gia đình Glazer, những người nắm giữ phần lớn cổ phần, đã gây dựng khối tài sản khổng lồ của mình thông qua việc thành lập tập đoàn hóa dầu INEOS vào năm 1998.

Tài sản của đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đã giảm đáng kể. Ảnh: Press Association

Là một nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất và là CEO của INEOS, Ratcliffe điều hành một hoạt động hóa dầu toàn cầu trải rộng khắp 27 quốc gia. Tuy nhiên, do mức nợ ngày càng tăng, doanh thu giảm sút và khoản lỗ 515,7 triệu bảng Anh, giá trị của tập đoàn đã giảm xuống còn 17 tỉ bảng Anh.

Cổ phần 29% của Ratcliffe tại MU hiện được định giá 1,4 tỉ bảng Anh. Điều này diễn ra sau những bình luận hồi tuần trước, trong đó người đàn ông 73 tuổi này cảnh báo Vương quốc Anh và châu Âu về định hướng chính sách năng lượng của họ, được đưa ra trong một thông báo liên quan đến khoản đầu tư mới tại Mỹ.

INEOS xác nhận đã hoàn tất thỏa thuận mua 21% cổ phần tại ba mỏ dầu khí ngoài khơi bờ biển phía đông nước Mỹ. Khoản đầu tư này bổ sung vào hơn 3 tỉ euro (2,61 tỉ bảng Anh) đã được cam kết cho các hoạt động tại Mỹ.

Danh sách những người giàu nhất năm ngoái cho thấy tài sản của đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đã giảm 6,5 tỉ bảng Anh, nhưng ông vẫn xếp hạng là người giàu nhất vùng Tây Bắc và là cá nhân giàu thứ bảy ở Vương quốc Anh vào năm 2025.

Tờ Sunday Times vừa công bố danh sách những người giàu nhất thường niên. Bảng xếp hạng năm nay gồm 350 cá nhân và gia đình sở hữu tổng tài sản lên tới 783,5 tỉ bảng Anh, tương đương khoảng một phần tư GDP hàng năm của Vương quốc Anh.

Sir Elton John, Lloyd-Webber, Sir Mick Jagger, Keith Richards, JK Rowling, Charlotte Tilbury và Sir Lewis Hamilton đều có mặt trong danh sách thường niên, cùng với anh em nhà Gallagher lần đầu tiên, với mức tài sản 375 triệu bảng Anh.

MU của Sir Jim Ratcliffe đang chơi thăng hoa ở giai đoạn cuối mùa. ẢNH: PA WIRE

Ngưỡng giá trị để lọt vào danh sách năm nay đã giảm xuống còn 340 triệu bảng Anh, điều mà tờ The Sunday Times mô tả là "một dấu hiệu khác cho thấy một năm ảm đạm". Robert Watts, người biên soạn Danh sách Người giàu của tờ Sunday Times, cho biết: "Danh sách Người giàu năm nay là câu chuyện về "hai cuộc di cư". Một phần sáu số cá nhân và gia đình xuất hiện trong danh sách hai năm trước không còn góp mặt trong danh sách lần này."

Nhiều tỉ phú nước ngoài từng sinh sống tại Anh cũng đã bị loại khỏi danh sách vì họ đã chuyển đi nơi khác. Chúng tôi cũng chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ số lượng công dân Anh hiện đang cư trú tại Dubai (UAE), Thụy Sĩ và Monaco. Là công dân Anh, những người này vẫn nằm trong Danh sách Người giàu của chúng tôi - bất kể họ hiện đang sống ở đâu.

Hai cuộc di cư này đặt ra những thách thức cho nền kinh tế và ngân sách nhà nước của Vương quốc Anh. Liệu nhiều người giàu có sẽ tiếp tục thành lập hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, và làm như vậy sẽ tạo ra ít việc làm hơn ở đây? Bộ Tài chính của ông Rachel Reeves sẽ thu được bao nhiêu thuế - nếu có - từ những người Anh giàu có đã rời khỏi đất nước?

Trong gần 40 năm qua, danh sách những người giàu nhất nước Anh do tờ Sunday Times bình chọn đã phân tích khối tài sản của những người giàu nhất. Chúng tôi tin việc hiểu rõ của cải nằm ở đâu và được tích lũy như thế nào là một phần thiết yếu của một nền dân chủ hoạt động hiệu quả. Qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã hiểu biết rất nhiều về đất nước mình, vạch ra con đường mà một thế hệ các doanh nhân tự thân lập nghiệp đã vượt qua tầng lớp quý tộc lâu đời và giàu có."

Ấn bản năm nay tập trung vào những câu chuyện thành công nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự lái và tiền điện tử, cũng như sữa bột trẻ em, mỹ phẩm, áo hoodie và các mặt hàng thiết yếu khác. Chúng tôi biết nhiều độc giả thấy những câu chuyện từ nghèo khó vươn lên giàu có của các doanh nhân khởi nghiệp chỉ với một chiếc máy tính xách tay và một ý tưởng là vô cùng truyền cảm hứng".