Hojlund gửi thông điệp tới MU khi giấc mơ tan vỡ 18/05/2026 11:54

Rasmus Hojlund đã viết một thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội sau khi thương vụ chuyển nhượng chính thức trị giá 38 triệu bảng Anh của tuyển thủ Đan Mạch từ MU sang Napoli được xác nhận, sau khoảng thời gian cho mượn 1 mùa giải.

Trong hợp đồng cho mượn, MU đã đưa ra điều khoản ràng buộc Napoli phải ký hợp đồng chính thức với tuyển thủ Đan Mạch này như một phần của thỏa thuận đưa anh đến Ý vào mùa hè năm ngoái. Thỏa thuận quy định nhà vô địch Serie A mùa trước Napoli phải hoàn tất việc ký hợp đồng chính thức với Hojlund nếu họ giành được suất tham dự Champions League mùa tới. Cột mốc đó đã đạt được vào Chủ nhật sau khi các bàn thắng của cựu tiền vệ MU Scott McTominay, Amir Rrahmani và chính Hojlund đã ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho Napoli tại Pisa.

Một suất tham dự giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu tưởng chừng như đã được đảm bảo cho Napoli sau chiến thắng trước AC Milan hồi đầu tháng Tư, giúp họ kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên năm trận. Tuy nhiên, Napoli chỉ giành được một chiến thắng trong năm trận đấu tiếp theo, một giai đoạn khó khăn bao gồm cả những thất bại trên sân nhà trước Bologna và Lazio.

Rasmus Hojlund đã chính thức chuyển từ MU sang Napoli. ẢNH: EPA

Bất chấp những khó khăn ban đầu, chiến thắng của Napoli cuối tuần qua đã đủ để giúp họ giành vé dự Champions League, nhờ thành tích đối đầu vượt trội so với AS Roma, đội đang đứng thứ ba. Hojlund giờ đây đã lên tiếng về việc chính thức chuyển đến Napoli, chia sẻ một bài đăng đầy cảm xúc trên Instagram, trong đó anh mô tả việc được chơi cho MU là "giấc mơ thời thơ ấu".

Rasmus Hojlund chia sẻ, "Bàn thắng này mang tính biểu tượng vì nó có hai ý nghĩa. Tôi đã chính thức giành vé dự Champions League cùng Napoli, điều đó có nghĩa là theo hợp đồng, tôi chính thức là cầu thủ của Napoli và tôi nói lời tạm biệt với Manchester United.

Cảm giác thật lạ , bởi vì trong suốt một năm qua tôi đã cảm thấy mình như một cầu thủ của Napoli rồi. Cách mà các cổ động viên đã ủng hộ tôi, khiến tôi cảm thấy như ở nhà và giúp tôi tìm lại sự tự tin là điều tôi vô cùng biết ơn. Việc phải nói lời tạm biệt với Manchester United cũng khiến tôi cảm thấy xúc động. Giấc mơ thời thơ ấu của tôi đã trở thành hiện thực khi được thi đấu tại Old Trafford trong chiếc áo đỏ.

Vì vậy, bàn thắng ngày hôm nay tượng trưng cho một khởi đầu mới đầy tự tin, trong đó tôi sẽ cống hiến hết mình cho Napoli trong thời gian tới, và lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, các cầu thủ và nhân viên của Manchester United, những người đã biến giấc mơ thời thơ ấu của tôi thành hiện thực. Đã đến lúc tôi theo đuổi những giấc mơ mới, vậy nên hãy cùng nhau chinh phục chúng".

Rasmus Hojlund, 23 tuổi đã có một mùa giải đầy hứa hẹn ở Ý, ghi được 15 bàn thắng trên mọi đấu trường - mặc dù bàn thắng vào lưới Pisa hôm Chủ nhật là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng Ba. HLV Antonio Conte của Napoli mới đây đã lên tiếng bảo vệ Hojlund trước những lời chỉ trích xoay quanh việc anh tịt ngòi.

Cựu HLV của Chelsea và Tottenham Hotspur Antonio Conte cho biết: "Chúng ta đừng quên rằng Rasmus Hojlund là tiền đạo duy nhất trong đội hình và là người duy nhất ra sân. Anh ấy đáng lẽ phải được nghỉ ngơi và vào sân trong trận đấu. Hojlund tràn đầy năng lượng và là một cầu thủ có phẩm chất tuyệt vời. Anh ấy 23 tuổi và còn rất nhiều tiềm năng phát triển; không thể nói điều gì xấu về anh ấy, Hojlund chơi vì đội bóng".