Mainoo phơi bày góc tối ở MU 16/05/2026 13:57

(PLO)- Kobbie Mainoo cuối cùng đã lên tiếng về quãng thời gian khó khăn nhất của mình tại MU, khi ông Ruben Amorim còn dẫn dắt đội bóng.

Tiền vệ trẻ người Anh thừa nhận đã có lúc anh phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, bởi cơ hội ra sân ở MU gần như biến mất.

Tháng 4 năm ngoái, Mainoo ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Manchester United, qua đó gắn bó với Old Trafford đến năm 2031. Bản hợp đồng này được xem là lời khẳng định niềm tin của CLB dành cho một trong những tài năng sáng giá nhất học viện. Tuy nhiên, trước khi đặt bút ký, tương lai của Mainoo từng trở thành đề tài gây tranh cãi.

Dưới thời Amorim, vị trí của Mainoo thay đổi chóng mặt. Từ một cầu thủ từng được xem là nhân tố quan trọng của tuyến giữa MU, anh bất ngờ bị đẩy ra ngoài kế hoạch. Trong suốt giai đoạn đó, Mainoo không có bất kỳ trận đá chính nào tại Ngoại hạng Anh. Thậm chí, truyền thông Anh từng đồn đoán Man United có thể bán anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Mainoo thường xuyên bị "nhốt" trên ghế dự bị ở MU dưới thời Amorim. Ảnh: EPA.

Mọi thứ chỉ thực sự đảo chiều sau khi Amorim bị sa thải và Michael Carrick lên làm HLV tạm quyền. Mainoo nhanh chóng được trao cơ hội trở lại đội hình chính và dần lấy lại vị thế của mình. Dưới thời Carrick, anh đá chính 14 trận ở Premier League, chỉ vắng mặt trong trận thua Leeds United 1-2 vì chấn thương nhẹ.

Khi được Sky Sports hỏi rằng anh từng tiến gần đến việc rời MU đến mức nào, Mainoo thừa nhận mình đã phải cân nhắc nhiều điều. Anh nói rằng khi một cầu thủ không được thi đấu, thậm chí không được sử dụng, việc suy nghĩ về tương lai là điều khó tránh. Dù vậy, mong muốn lớn nhất của anh vẫn là khoác áo MU, đội bóng nơi anh trưởng thành.

Mainoo cũng chia sẻ khá thẳng thắn về mối quan hệ với Ruben Amorim. Theo tiền vệ người Anh, mỗi HLV đều có triết lý riêng. Nếu một cầu thủ không phù hợp với hệ thống ấy, họ buộc phải chấp nhận thực tế và tiếp tục làm việc. Amorim từng đánh giá cao phẩm chất của Mainoo, nhưng lại cho rằng vị trí lý tưởng của anh khá giống Bruno Fernandes. Điều đó khiến Mainoo khó chen chân vào đội hình chính, bởi Bruno vẫn là thủ lĩnh và gần như không thể bị gạt khỏi kế hoạch.

Ngôi sao trẻ người Anh tỏa sáng trong màu áo MU khi thầy mới Carrick lên ngồi ghế nóng. Ảnh: EPA.

Dù thất vọng, Mainoo không chọn cách buông xuôi. Anh tiếp tục tập luyện với hy vọng ban huấn luyện sẽ nhìn mình bằng một góc nhìn khác. Tiền vệ 21 tuổi thừa nhận giai đoạn ấy rất khó khăn, nhất là khi anh chuyển từ việc gần như ra sân thường xuyên sang cảnh ngồi ngoài, thậm chí có lúc không nằm trong nhóm cầu thủ dự bị.

Tuy nhiên, Mainoo xem khoảng thời gian đó là bài học quan trọng. Anh học được sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và cách tự sắp xếp cuộc sống chuyên nghiệp hơn. Từ lịch tập, thói quen sinh hoạt đến cách chuẩn bị tinh thần, mọi thứ đều được anh nhìn nhận nghiêm túc hơn.

Tiền vệ 21 tuổi đang cảm thấy hạnh phúc ở Old Trafford. Ảnh: EPA.

Mainoo cũng nhắc đến vai trò của những người xung quanh trong hành trình vượt qua khủng hoảng. Các đàn anh như Casemiro, Bruno Fernandes, cùng người bạn thân Joshua Zirkzee đã hỗ trợ anh rất nhiều. Gia đình và bạn bè cũng giúp Mainoo giữ niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Sau tất cả, Mainoo đã ở lại, ký hợp đồng dài hạn và giành lại chỗ đứng tại Manchester United. Từ một cầu thủ tưởng như bị lãng quên dưới thời Amorim, anh đang trở lại đúng quỹ đạo của một viên ngọc mà Old Trafford từng đặt rất nhiều kỳ vọng.