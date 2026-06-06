Arsenal sa thải 15 cầu thủ 06/06/2026 11:03

(PLO)- Nhà vô địch Anh Arsenal đã chính thức khởi động cuộc cải tổ lực lượng trong mùa hè 2026 bằng việc xác nhận chia tay 15 cầu thủ thuộc nhiều cấp độ khác nhau của CLB.

Danh sách thanh lý của Arsenal bao gồm các thành viên đội một nam, đội trẻ U-21, U-18 và cả đội nữ, cho thấy một cuộc thay máu quy mô lớn đang diễn ra tại sân Emirates.

Thông báo được Arsenal công bố rõ ràng trên trang chủ. Trong số những gương mặt ra đi, hai cái tên gây chú ý nhất là Beth Mead và Katie McCabe, những công thần đã góp phần tạo nên nhiều cột mốc đáng nhớ cho đội nữ Arsenal trong nhiều năm qua.

Mead khép lại hành trình dài cùng Pháo thủ sau 260 lần ra sân và ghi được 83 bàn thắng. Trong khi đó, McCabe chia tay đội bóng thành London với thành tích 37 bàn sau 304 trận đấu. Tuyển thủ Cộng hòa Ireland đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới khi chuẩn bị gia nhập Chelsea từ ngày 1-7. Trái ngược với đồng đội cũ, Mead hiện vẫn chưa chốt được điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Mead chia tay Arsenal để gia nhập Chelsea. Ảnh: EPA.

Cuộc cải tổ cũng lan đến học viện đào tạo trẻ. Hậu vệ Josh Nichols, một trong những tài năng triển vọng của Arsenal, đã được xác nhận sẽ chuyển sang khoác áo NK Kustosija của Croatia. Cầu thủ 19 tuổi từng có trận ra mắt đội một tại League Cup năm 2024 và sẽ chính thức hoàn tất thương vụ vào đầu tháng 7.

Dù đã công bố danh sách thanh lý lực lượng, Arsenal vẫn chưa thực hiện bất kỳ bản hợp đồng mới nào cho đội một. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mùa giải vừa kết thúc, khi thầy trò HLV Mikel Arteta vừa trải qua trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain. Đội bóng thành London để thua trên chấm luân lưu và chỉ mới bước vào giai đoạn nghỉ ngắn trước khi chuẩn bị cho mùa giải mới.

Thầy trò Arteta thắng giải Ngoại hạng Anh nhưng đã thua Cúp châu Âu. Ảnh: EPA.

Trong khi thị trường chuyển nhượng chưa chính thức mở cửa đến ngày 15-6, những tin đồn đã xuất hiện liên tục. Arsenal được cho là nằm trong nhóm tám đội bóng theo đuổi tài năng trẻ Jeremy Monga của Leicester City. Bên cạnh đó, tương lai của Gabriel Martinelli và Leandro Trossard cũng đang trở thành chủ đề được quan tâm khi cả hai được liên hệ với khả năng rời Emirates.

Sau chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm chờ đợi, Arsenal chắc chắn không muốn dừng lại. Đội bóng của Arteta được dự báo sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng nhằm bảo vệ ngôi vương và duy trì vị thế số một của bóng đá Anh trong mùa giải 2026-2027.