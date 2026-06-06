FIFA chơi lớn, World Cup 2026 khai mạc 3 lần 06/06/2026 06:39

(PLO)- World Cup 2026 sẽ mở màn theo cách đặc biệt nhất lịch sử, khi Mexico, Canada và Mỹ đều tổ chức lễ khai mạc riêng, biến giải đấu 48 đội thành một lễ hội toàn cầu đúng nghĩa.

World Cup 2026 sẽ đi vào lịch sử ngay từ trước khi trái bóng lăn. Lần đầu tiên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ có một lễ khai mạc duy nhất, mà được tổ chức thành ba sự kiện riêng biệt tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Canada và Mỹ.

Mexico mở màn đại tiệc ở Azteca

Ý tưởng này được FIFA xây dựng nhằm tạo dấu ấn đặc biệt cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, với tổng cộng 104 trận đấu. Mỗi buổi lễ sẽ mang màu sắc văn hóa riêng của từng quốc gia, đồng thời cùng hướng đến thông điệp chung về sự kết nối, đoàn kết và sức mạnh của bóng đá.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết các buổi lễ sẽ kết hợp giữa âm nhạc, văn hóa và bóng đá, qua đó phản ánh bản sắc của từng nước chủ nhà. Theo ông, đây là cách phù hợp để mở màn một lễ hội thể thao mang tầm vóc toàn cầu.

Các danh thủ bóng đá thế giới góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh. Ảnh: FF.

Mexico là nơi khởi động bữa tiệc Cúp thế giới 2026. Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Azteca ở thủ đô Mexico City vào ngày 11-6-2026, trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi.

FIFA cho biết phần trình diễn tại Mexico sẽ lấy cảm hứng từ “papel picado”, nghệ thuật cắt giấy truyền thống thường xuất hiện trong các lễ hội của người Mexico. Hình ảnh chiếc cúp vàng World Cup sẽ được tái hiện qua ngôn ngữ văn hóa đặc trưng này.

Dàn nghệ sĩ tham gia sẽ tạo nên bầu không khí bùng nổ. Ban nhạc rock huyền thoại Mana được chọn là một trong những cái tên chủ lực. Nhóm gọi World Cup 2026 là “sự kiện của thế kỷ” đối với người dân Mexico. Ca sĩ Alejandro Fernandez cũng góp mặt, mang âm hưởng ranchera lên sân khấu thế giới.

Siêu sao toàn cầu Shakira và Burnaboy đưa bài hát chính thức của World Cup 2026 - Dai Dai lên tầm quốc tế với màn ra mắt tại lễ khai mạc ở thành phố Mexico. Ảnh: FF.

Bên cạnh đó, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules và Tyla sẽ xuất hiện trong chương trình, tạo nên màn mở đầu giàu màu sắc Latinh.

Canada kể câu chuyện đa văn hóa

Sau Mexico, Canada tổ chức lễ khai mạc riêng vào ngày 12-6 tại sân BMO Field ở Toronto. Sự kiện diễn ra lúc 15 giờ theo giờ địa phương, mở ra chương tiếp theo trong chuỗi nghi lễ đặc biệt của Cúp thế giới 2026.

Nếu Mexico mang đến sắc màu truyền thống rực rỡ, Canada chọn cách kể câu chuyện về sự đa dạng. FIFA mô tả hình ảnh chiếc cúp World Cup tại Toronto sẽ được thể hiện dưới dạng tranh khảm, tượng trưng cho nhiều cộng đồng, nền văn hóa và con người cùng tạo nên bản sắc Canada hiện đại.

Cúp vàng ở Toronto. Ảnh: FF.

Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada đã sẵn sàng chào đón thế giới. Trong khi đó, Infantino cho rằng buổi lễ tại Toronto sẽ phản ánh rõ tinh thần cởi mở và đa sắc tộc của đất nước này.

Michael Buble, nam ca sĩ nổi tiếng đến từ Vancouver, là một trong những nghệ sĩ chính. Anh bày tỏ sự háo hức khi được cùng người hâm mộ khắp thế giới ăn mừng khoảnh khắc lịch sử này.

Jessie Reyez, giọng ca gốc Toronto, cũng góp mặt cùng Elyanna, nữ ca sĩ người Palestine. Cả hai từng hợp tác trong ca khúc “Illuminate”, nằm trong album chính thức của World Cup 2026.

Các nghệ sĩ lớn như Katy Perry, Lisa, Future, Rema, Anitta, J Balvin, Michael Buble, Nora Fatehi, Alanis Morissette, Tyla,… tạo nên một đội hình pha trộn giữa nhạc pop, nhạc Latin, Afrobeats, hip-hop và các ảnh hưởng văn hóa khu vực từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: FF.

Ngoài ra, sân khấu Canada còn có Alanis Morissette, Alessia Cara, William Prince, DJ Sanjoy, Vegedream và Nora Fatehi. Sự kết hợp này giúp lễ khai mạc tại Toronto trở thành bức tranh âm nhạc rộng mở, nơi nhiều dòng chảy văn hóa gặp nhau.

Mỹ khép lại chuỗi lễ hội bằng sân khấu Hollywood

Mỹ là quốc gia cuối cùng tổ chức lễ khai mạc, chỉ vài giờ sau sự kiện tại Canada. Buổi lễ diễn ra tại sân SoFi ở Los Angeles vào ngày 12-6, lúc 18 giờ theo giờ địa phương.

Với lợi thế là trung tâm giải trí hàng đầu thế giới, Mỹ được kỳ vọng mang đến màn trình diễn hoành tráng mang phong cách Hollywood. Katy Perry sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính. Cô sẽ biểu diễn cùng rapper Future, Tyla, Lisa của BLACKPINK, Anitta và Rema.

Sắc màu Hollywood trong buổi lễ khai mạc ở Mỹ. Ảnh: FF.

Anitta và Rema trước đó đã góp mặt trong ca khúc “Goals”, thuộc album chính thức của Cúp thế giới 2026. Sự xuất hiện của Lisa, ngôi sao nhạc pop Thái Lan, cũng cho thấy FIFA muốn biến lễ khai mạc tại Mỹ thành sân khấu có sức hút toàn cầu.

Theo Infantino, danh sách nghệ sĩ tại Los Angeles phản ánh sự đa dạng văn hóa của nước Mỹ và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của quốc gia này đối với âm nhạc, giải trí, văn hóa đại chúng.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass kêu gọi người dân thành phố cùng tham gia vào khoảnh khắc lịch sử. Thành phố cũng phát động chương trình “Kick It In the Park”, bao gồm các buổi xem bóng đá miễn phí, lớp huấn luyện cho trẻ em và nhiều hoạt động cộng đồng.

Lần đầu tiên Cúp thế giới tổ chức khai mạc 3 lần. Ảnh: FF.

Lần gần nhất Mỹ đăng cai World Cup là năm 1994. Khi đó, lễ khai mạc được nhớ đến với cú sút phạt đền hụt của Diana Ross. Sau hơn ba thập kỷ, nước Mỹ có cơ hội tạo nên một hình ảnh mới hoành tráng hơn, hiện đại hơn và giàu tính biểu tượng hơn.

Với ba lễ khai mạc liên tiếp, Vòng chung kết Cúp thế giới 2026 là màn trình diễn quy mô lớn của văn hóa, âm nhạc và tinh thần toàn cầu, nơi ba quốc gia chủ nhà cùng nhau viết nên chương mở đầu chưa từng có trong lịch sử World Cup.