Tuyển Nhật Bản và giấc mơ vô địch World Cup 2026 04/06/2026 11:37

(PLO)-Tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch World Cup 2026, đó là giấc mơ xa vời vì những điều này.

Tuyển Nhật Bản đã chính thức nêu mục tiêu vô địch World Cup 2026, nhưng điều đó khó hơn hái sao trên trời. Trong bóng đá nói riêng và tinh thần quốc gia nói chung, “tinh thần Samurai” của người Nhật là rất tốt, đó là đòn bẫy để Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế. Nhưng trong bóng đá nó còn bao hàm rất nhiều điều khác nữa.

Các đội tuyển Nhật Bản từ nam đến nữ đều thể hiện 1 cách giống nhau, cứ ra sân là “tinh thần Samurai” trỗi dậy bất chấp đối thủ là ai. Rất nhiều giải đấu họ thắng như chẻ tre vì trên cơ, nhưng gặp đối thủ tinh quái là sụp ngay tức khắc...



Tuyển Nhật Bản là số 1 châu Á không thể tranh cãi. Ảnh:A.S

Cầu thủ Nhật Bản ngày nay đủ sức mạnh cơ bắp và tinh thần để đi đến ngôi vô địch World Cup. Nhưng bóng đá không chỉ như thế mà phải biết giấu mình, “giương đông kích tây”, cầu thủ ngoài việc đá giỏi còn phải tinh ranh, “quái”. Các đội tuyển Nhật Bản đều một “khung thể hiện” như nhau, ra sân là quyết liệt nhưng gặp những đội tuyển tinh quái, khỏe hơn thì tắt tiếng, không tạo đột biến được...

Chẳng phải vô cớ mà tuyển Nhật Bản đăng đàn mục tiêu vô địch World Cup 2026. Hồi World Cup 2022, họ từng thắng Đức 2-1. Sau đó Đức mời Nhật Bản sang Đức đá giao hữu và Nhật Bản thắng tiếp 4-1, HLV Hansi Flick phải rời ghế. Rồi năm ngoái, tuyển Nhật Bản đá giao hữu với Brazil cũng thắng 5-2... Thế là người Nhật tự tin với mục tiêu vô địch World Cup 2026.

Bóng đá Nhật Bản đứng đầu châu Á không thể tranh cãi, nhưng châu Á thì lại xếp sau Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi. Hầu hết các đội tuyển Nam Mỹ trên Nhật Bản cả đẳng cấp, sức mạnh, trình độ. Các đội tuyển châu Âu thì trên Nhật Bản nhiều thứ, nhưng phải kể đến là tính khoa học của bóng đá châu Âu.

Mỗi đội tuyển châu Âu có cả một đội ngũ phân tích số liệu đối thủ từng hạng mục... Cách tuyển Nhật Bản thể hiện thì chẳng khó khăn gì các đội tuyển châu Âu vô hiệu hóa. Chưa kể trình độ từng tuyển thủ Nhật Bản hiện nay cũng chỉ ở phân khúc trung bình so với bóng đá châu Âu mà thôi.

Tuyển Nhật Bản có quyền mơ giấc mơ vô địch World Cup 2026 để hành động, rút kinh nghiệm, tuy nhiên thời điểm này, bóng đá Nhật Bản chưa hội tụ đủ mọi nguồn lực để vô địch.