12 đội tranh tài tại Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản 18/12/2025 17:50

(PLO)- Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ VII quy tụ 12 đội bóng, trong đó có năm đội đến từ Nhật Bản.

Ngày 18-12, Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ VII đã chính thức khai mạc tại Sân vận động Thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương, TP.HCM.

Giải đấu do CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) và Becamex TP.HCM FC (Việt Nam) đồng chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Becamex Group) và Công ty TNHH Becamex Tokyu.

Ra đời từ năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên mà còn trở thành biểu tượng của ngoại giao thể thao và tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ VII quy tụ 12 đội bóng tham gia. Ảnh: TV.

Qua nhiều mùa tổ chức, giải đã khẳng định vai trò là bệ phóng cho các tài năng trẻ, khi nhiều cầu thủ từng tham dự hiện đã góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia và các học viện bóng đá chuyên nghiệp.

Mùa giải năm nay quy tụ 12 đội bóng, trong đó có năm đội đến từ Nhật Bản gồm Shimizu S-Pulse Mishima, Vanraure Hachinohe, Vegalta Sendai, Kawasaki Frontale Todoroki và Kawasaki Frontale Ikuta; đội Albirex Niigata Singapore đến từ Singapore và 6 đội bóng của Việt Nam là An Giang FC, Đội Bóng Trẻ Đồng Nai, Đồng Tháp FC, Hà Nội FC, Becamex Hồ Chí Minh FC và TP.HCM FC.

Các đội được chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn, mỗi trận gồm hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút, qua đó lựa chọn những đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết và chung kết.

Ông Yoshida Takayuki, Chủ tịch CLB Kawasaki Frontale, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: “Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các đơn vị đối tác với Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều cầu thủ từng tham dự giải đã được triệu tập vào các đội tuyển trẻ quốc gia và tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Việc giải đấu trở thành bước đệm để các cầu thủ trẻ vươn ra thế giới là niềm tự hào lớn của chúng tôi”.

Theo Ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Cố vấn danh dự của giải, thông qua bóng đá – môn thể thao được yêu thích ở cả Việt Nam và Nhật Bản – tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt.

"Giải đấu lần thứ 7 này là cơ hội tuyệt vời để thế hệ trẻ hai nước giao lưu, học hỏi và phát triển. Chúng tôi vui mừng khi có thêm đội từ Singapore tham dự, đánh dấu bước phát triển mới của giải trên tầm quốc tế”- Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nói.

Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 18-12 đến ngày 21-12-2025 tại Phường Bình Dương, TP.HCM. Ảnh: TV.

Kể từ khi được khởi động vào năm 2018, giải đấu được duy trì tổ chức thường niên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác hai nước.

Gần đây nhất, Giải lần thứ V năm 2023 được công nhận là Sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên phạm vi toàn quốc. Giải lần thứ VI năm 2024 ghi nhận lượng khán giả cao nhất trong lịch sử tổ chức, trở thành sự kiện thể thao – văn hóa thường niên của tỉnh Bình Dương.

Đến nay, Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản đã khẳng định vị thế là sân chơi quốc tế uy tín, góp phần nuôi dưỡng tinh thần thể thao, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

