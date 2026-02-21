FIFA tái thiết bóng đá ở Gaza nhưng tuyển Palestine thì không biết ra sao 21/02/2026 17:40

FIFA tái thiết lại bóng đá Palestine lần nữa sau khi tan hoang mọi thứ. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tài trợ 75 triệu USD để tái thiết lại các học viện bóng đá, sân bóng, trung tâm để bóng đá có cơ hội quay lại với dải đất chiến tranh bao năm qua khiến hàng ngàn người chết, trong đó có các cầu thủ bóng đá Palestine.

Tại Hội nghị Hội đồng Hòa bình diễn ra tại New York (Mỹ), người đứng đầu FIFA Gianni Infantino đã được mời tham dự. Ở lĩnh vực chuyên môn của mình, Chủ tịch Gianni Infantino đã tuyên bố FIFA sẽ tài trợ 75 triệu USD để trước mắt xây dựng lại các học viện bóng đá, sân bóng và các cơ sở phát triển bóng đá tại Gaza sau cuộc chiến giữa Israel và Hamas dẫn đến các cơ sở bóng đá bị phá hủy hoàn toàn.

Trước đây cũng chính FIFA đã tài trợ cho bóng đá tại Gaza, cho Palestine để hồi phục lại bóng đá sau nhiều năm liên tục bị chiến tranh phá hủy hoàn toàn...

Một sân bóng bên cạnh những đống đổ nát, cầu thủ thì dùng nạn... đá bóng,FIFA tái thiết lại bằng 75 triệu USD tài trợ. Ảnh: Al Jazera.

Nay lại một lần nữa, FIFA tái thiết bóng đá Gaza. Tuy nhiên đội tuyển Palestine có tồn tại hay không lại là chuyện khác khi nhiều nước phương Tây chưa công nhận nhà nước Palestine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu quan điểm: “Tôi hy vọng sau việc FIFA tái thiết lại bóng đá ở Gaza sẽ có nhiều tổ chức tài chính khác tiếp tục quyên góp để cùng xây dựng lại bóng đá cho Gaza”.

FIFA từng rất nhiều lần gửi đi thông điệp "bóng đá xóa tan hận thù” và FIFA nhiều lần tái thiết nhưng bất lực.

Giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 vừa qua, tuyển Palestine phải mượn các sân bóng ở nước ngoài làm sân nhà từ Malaysia cho đến Kuwait, Qatar...

Tuyển Palestine nỗ lực tìm mọi cách góp mặt tại World Cup 2026 nhưng bất thành vì lực lượng cầu thủ luôn biến động, thậm chí có những tuyển thủ qua đời vì bom đạn.

Những thông tin FIFA tài trợ chỉ nói về tái thiết cơ sở hạ tầng bóng đá cho Gaza, không hề nhắc đến tuyển Palestine.