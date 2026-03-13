MU gặp ác mộng ở Champions League 13/03/2026 11:18

(PLO)- Một tuần thi đấu tệ hại ở Champions League ảnh hưởng như thế nào đến nỗ lực giành 5 suất tham dự giải đấu này mùa tới của Premier League và tại sao đó lại là ác mộng với MU?

Hy vọng giành suất thứ năm tham dự Champions League mùa giải tới của Premier League đã bị giáng một đòn mạnh khi 6 CLB của họ không thắng bất kỳ trận nào ở trận lượt đi vòng 1/8. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng dự Champions League mùa tới của MU và các đội bóng khác đang cạnh tranh với "quỷ đỏ" thành Manchester.

Theo thể thức mới 3 giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu, hai quốc gia có thành tích tốt nhất tại Champions League, Europa League và Conference League sẽ được liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trao tặng thêm 1 suất tham dự Champions League trong mùa giải tiếp theo.

Năm ngoái, Newcastle đứng thứ năm tại Premier League nhưng vẫn giành quyền tham dự Champions League do bóng đá Anh đứng đầu bảng xếp hạng UEFA vào cuối mùa. Các suất tham dự thêm được trao dựa trên thành tích của các CLB từ mỗi giải đấu của UEFA, với tổng giá trị hệ số được chia cho số lượng đội tham gia.

Ví dụ, Anh hiện có chín đội vẫn còn tham gia các giải đấu châu Âu mùa này và đang ở vị trí thuận lợi để giành thêm một suất nữa mùa tới. Vào lúc này, Anh vẫn đứng đầu hệ số UEFA, nhưng 6 đội bóng Anh đều không thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, tình hình nguy hiểm trên khiến những đội như MU có thể gặp ác mộng.

Man City thua trắng Real Madrid 0-3. ẢNH: PA WIRE

Man City bị Real Madrid đánh bại 3-0, Chelsea thua PSG 2-5 và Arsenal hòa Bayer Leverkusen 1-1 vào ngày 12-3. Còn trước đó 1 ngày (11-3), Tottenham thua Atletico Madrid 5-2, Liverpool thua Galatasaray 1-0 và Newcastle hòa 1-1 trên sân nhà với Barcelona.

Hiện tại, Anh vẫn đứng đầu bảng xếp hạng hệ số UEFA với điểm trung bình là 22.513, hơn Tây Ban Nha ở vị trí thứ hai gần 4,5 điểm (18.031) và hơn Đức ở vị trí thứ ba với 18.000. Trong tất cả các giải đấu, mỗi chiến thắng được tính hai điểm hệ số, trong khi một trận hòa được tính một điểm.

Ngoài ra còn có điểm thưởng khi vượt qua vòng đấu loại trực tiếp - 1,5 điểm ở Champions League, 1 điểm ở Europa League và 0,5 điểm ở Conference League. Điều này tiếp nối việc cộng điểm thưởng dựa trên thứ hạng đạt được ở các giai đoạn khác nhau của giải đấu, trong đó Champions League có số điểm cao hơn.

Nhưng với việc Tottenham, Chelsea và Man City đều đối mặt với nguy cơ bị loại rất cao vì thua đậm cách biệt 3 bàn ở trận lượt đi, trong khi Liverpool, Newcastle cùng Arsenal còn rất nhiều việc phải làm để đi tiếp vào tứ kết Champions League, mọi thứ đã trở nên thú vị hơn.

Thêm vào đó, Bayern Munich gần như chắc chắn sẽ đi tiếp sau khi đánh bại Atalanta 6-1, trong khi Real Madrid và Atletico Madrid cũng đang ở vị trí rất thuận lợi trong các trận đấu của họ. Một tuần tồi tệ đối với các đội bóng Anh ở Champions League đã làm tăng thêm áp lực cho các trận đấu ở Europa League và Conference League.

Tại vòng 16 đội Europa League vào hôm nay, Aston Villa đã Lille 1-0 và Nottingham Forest thua Midtjylland 0-1 ngay trên sân nhà, trong khi Crystal Palace hòa AEK Larnaca 0-0 tại giải Conference League. Kết quả tích cực ở cả hai giải này sẽ giúp xua tan mọi lo lắng, nhưng nếu mọi chuyện diễn biến xấu, tình hình có thể thay đổi đáng kể với bóng đá Anh, với điều tồi tệ nhất là Premier League sẽ không có suất thứ năm tham dự Champions League mùa tới.

Nếu tình hình bất lợi, Manchester United phải nỗ lực nằm trong tốp 4 Premier League, thay vì tốp 5 để giành vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR

Sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, nơi năm trong sáu đội bóng Anh tham dự Champions League giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, và Aston Villa về nhì ở vòng bảng Europa League, dường như việc bóng đá Anh đánh mất vị trí dẫn đầu hệ số UEFA là điều khó xảy ra.

Mặc dù khả năng này vẫn còn thấp, nhưng vào mùa giải 2023 - 2024, Anh dường như chắc chắn sẽ giành thêm một suất tham dự Champions League, trước khi Arsenal và Man City bị loại ở tứ kết Champions League.

Điều đó xảy ra sau khi MU và Newcastle đứng cuối vòng bảng, trong khi West Ham cũng bị Bayer Leverkusen đánh bại và Liverpool thua Atalanta ở tứ kết Europa League năm đó. Đội bóng đang cạnh tranh một suất thứ năm tham dự Champions League mùa này là MU có thể sẽ phải cổ vũ cho Aston Villa, Nottingham Forest và Crystal Palace ở giải hạng 2 và 3 châu Âu, nếu tình hình tại Champions League bất lợi.