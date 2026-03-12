MU cạnh tranh với 2 CLB Premier League để bổ nhiệm HLV mới 12/03/2026 07:09

MU sẽ bổ nhiệm HLV trưởng chính thức vào mùa hè này và Andoni Iraola của Bournemouth là một trong những cái tên nằm trong tầm ngắm của Quỷ đỏ và các đối thủ tại Premier League, bất chấp Carrick đang tạm quyền dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford rất tốt.

Manchester United và Tottenham nằm trong số những CLB tại Ngoại hạng Anh có thể chớp lấy cơ hội nếu Andoni Iraola quyết định rời Bournemouth vào cuối mùa giải. HLV trưởng 43 tuổi của Bournemouth đã tạo nên một bước đột phá kể từ khi kế nhiệm Gary O'Neil vào mùa hè năm 2023, dẫn dắt Bournemouth đạt được vị trí cao nhất lịch sử Premier League mùa giải trước.

Thật không may cho Bournemouth, việc Iraola gây ấn tượng trên băng ghế huấn luyện đã thu hút sự chú ý từ các CLB lớn khác của Premier League. Với việc hợp đồng của Iraola với Bournemouth sẽ hết hạn vào mùa hè này, những đội bóng tiềm năng đang bắt đầu xuất hiện để chiêu mộ ông.

Raiola đang làm rất tốt ở Bournemouth. ẢNH: MIRROR/GETTY

Một số CLB hàng đầu đang chuẩn bị tìm kiếm HLV mới cho mùa giải 2026 - 2027, trong đó có Manchester United và Spurs, cả hai đều rất ngưỡng mộ Iraola theo tờ The i Paper. The i Paper cũng cho rằng Crystal Palace - đội sẽ thay thế HLV Oliver Glasner khi ông rời đi vào cuối mùa giải - là một đội khác cũng rất quan tâm đến Iraola, người đã nâng cao giá trị của mình hơn nữa trong sáu tháng qua bằng cách giúp Bournemouth thăng tiến sau khi mất đi rất nhiều cầu thủ chủ chốt.

Trong khi Iraola được nhắc đến liên quan đến các vị trí HLV trưởng của MU và Tottenham, hiện ông được cho là mục tiêu trực tiếp của Crystal Palace, cũng như nằm trong tầm ngắm của các CLB ở Ý và Tây Ban Nha. Điều thú vị là Glasner cũng được đồn đoán là mục tiêu tiềm năng của cả MU và Spurs, những đội bóng đã bổ nhiệm HLV tạm quyền để dẫn dắt CLB đến mùa hè.

Tuy nhiên, Bournemouth vẫn hy vọng có thể thuyết phục Iraola gia hạn hợp đồng với họ. Bournemouth đã bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với cựu HLV của Rayo Vallecano Iraola từ một năm trước. Bản báo cáo tương tự cũng cho biết Bournemouth dự định nối lại đàm phán hợp đồng với Iraola trong kỳ nghỉ quốc tế sắp tới.

Liệu Iraola có chia tay Bournemouth vào cuối mùa này hay không? ẢNH: MIRROR/GETTY

Bournemouth hy vọng Iraola sẽ lưu ý đến cách những HLV như Thomas Frank đã thất bại sau khi rời CLB để đi tìm thành công ở CLB khác lớn hơn. Điều quan trọng là Bournemouth đang ở vị thế có thể đầu tư trong mùa hè mà không cần bán cầu thủ, sau khi họ đã thu được số tiền rất lớn từ việc bán những tài năng như Dean Huijsen, Milos Kerkez và Antoine Semenyo trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây.

Trong khi đó, là một trong những CLB chuẩn bị đánh giá lại tình hình của HLV trong những tuần tới, MU đã chứng kiến ​​sự cải thiện đáng kể về kết quả và màn trình diễn kể từ khi giao quyền dẫn dắt cho Michael Carrick. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu Carrick có được nhận công việc chính thức hay không, khi mà MU vẫn đang được liên hệ với những HLV khác.