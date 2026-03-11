Chấn động Asian Cup nữ: 7 cầu thủ Iran ở lại Úc, còn lại sang Malaysia 11/03/2026 14:41

(PLO)- Một diễn biến mới đầy bất ngờ vừa xuất hiện trong vụ việc gây tranh cãi liên quan đến đội tuyển bóng đá nữ Iran tại Asian Cup 2026.

Đại sứ quán Iran tại Malaysia xác nhận rằng những thành viên còn lại của đội tuyển đã đến Kuala Lumpur vào sáng 11-3 sau khi rời Úc, nơi giải đấu vừa khép lại vòng bảng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ Iran xuất hiện tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi nó diễn ra trong bối cảnh đội tuyển đang vướng vào những tin đồn nhạy cảm liên quan đến việc xin tị nạn.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Iran, các cầu thủ đang ở Malaysia trong thời gian chờ sắp xếp hành trình trở về nước. Việc hồi hương của đội tuyển phụ thuộc vào lịch bay cũng như tình hình mở cửa lại không phận. Khi được hỏi về mong muốn của các cầu thủ, đại diện Đại sứ quán cho biết họ muốn trở về quê hương sau khi kết thúc giải đấu.

Có 7 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Úc và không theo đội về quê. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, câu chuyện trở nên phức tạp khi một số nguồn tin cho rằng bảy thành viên khác của đội tuyển đã nộp đơn xin tị nạn tại Úc. Những người này được cho là lo ngại nguy cơ bị trừng phạt nếu quay về Iran, đặc biệt sau hành động từ chối hát quốc ca trước trận đấu mở màn của giải gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 3-3.

Theo các nguồn tin dẫn lời Bộ trưởng Nhập cư Úc Tony Burke, nhóm cầu thủ nói trên đã được lực lượng cảnh sát đưa đến một địa điểm an toàn. Ông Burke cũng cho biết những thành viên khác trong đội tuyển được thông báo rằng họ vẫn có quyền ở lại Úc nếu mong muốn.

Ban đầu, kế hoạch của toàn đội là trở về Iran sau khi kết thúc giải đấu. Tuy nhiên, quyết định không hát quốc ca trong trận đầu tiên đã gây ra làn sóng tranh luận dữ dội tại quê nhà. Một số nhà bình luận bảo thủ ở Iran đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, thậm chí có người gọi đội tuyển là “kẻ phản bội thời chiến” và kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Tuyển nữ Iran dừng chân ở vòng bảng Asian Cup 2026. Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh căng thẳng đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei đã đăng thông điệp trên mạng xã hội X nhằm trấn an các cầu thủ. Ông kêu gọi họ trở về quê hương và khẳng định Iran đang chờ đón đội tuyển với sự chào đón nồng nhiệt. Theo các nguồn tin khác, đội tuyển nữ sau đó đã thực hiện nghi thức hát và chào quốc ca trong hai trận đấu còn lại của giải. Động thái này được cho là nhằm giảm bớt áp lực và tranh cãi xung quanh đội bóng.

Về tình trạng hiện tại của các cầu thủ đang có mặt tại Malaysia, Đại sứ quán Iran khẳng định sức khỏe của họ hoàn toàn ổn định. Các thành viên trong đội đều ở trạng thái tốt trong thời gian chờ các bước tiếp theo cho hành trình trở về.

Theo quy định hiện hành, công dân Iran sử dụng hộ chiếu quốc gia có thể nhập cảnh Malaysia mà không cần thị thực nếu thời gian lưu trú dưới 30 ngày. Điều này giúp đội tuyển có thể tạm thời ở lại Kuala Lumpur trong khi chờ đợi các chuyến bay phù hợp để quay về.