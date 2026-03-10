Đau đớn Messi bị ngăn cản trở lại Barca 10/03/2026 13:14

(PLO)- Những tiết lộ mới từ cựu HLV của Barca, Xavi Hernandez, đang làm dậy sóng làng bóng Tây Ban Nha khi ông khẳng định kế hoạch đưa Lionel Messi trở lại Camp Nou năm 2023 đã bị chính chủ tịch Joan Laporta phá vỡ vào phút chót.

Theo HLV Xavi, mọi điều kiện để thương vụ Messi ở lại Barca diễn ra gần như đã hoàn tất trước khi lãnh đạo CLB thay đổi quyết định.

Messi rời Barcelona vào mùa hè năm 2021 sau cuộc khủng hoảng tài chính của đội bóng và chuyển sang Paris Saint-Germain. Sau hai năm thi đấu tại Pháp, siêu sao người Argentina gia nhập Inter Miami ở giải nhà nghề Mỹ MLS. Tuy nhiên, Xavi tiết lộ rằng đầu năm 2023 từng tồn tại một kế hoạch nghiêm túc nhằm đưa huyền thoại từng 8 lần giành Quả bóng vàng trở lại khoác áo đội bóng xứ Catalonia.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Vanguardia, Xavi kể rằng sau khi Messi vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, ông đã liên hệ trực tiếp với người đồng đội cũ. Messi khi đó bày tỏ mong muốn trở lại Barca. Theo lời Xavi, ban huấn luyện đã chuẩn bị mọi thứ cho sự tái hợp và thậm chí La Liga cũng đã chấp thuận về mặt tài chính để thương vụ có thể diễn ra.

Xavi tiết lộ chính Chủ tịch Laporta ngăn cản Messi trở về Barca. Ảnh: EPA.

Xavi khẳng định vấn đề không nằm ở chuyên môn hay ngân sách mà xuất phát từ quyết định của chủ tịch Laporta. Ông bật mí Laporta đã thẳng thắn nói với mình rằng nếu Messi quay lại, ông sẽ phải đối mặt với một cuộc đối đầu quyền lực trong nội bộ CLB. Vì lý do đó, Laporta không muốn thương vụ được thực hiện.

Sau cuộc trao đổi này, Xavi cho biết Messi bất ngờ ngừng liên lạc với ông, điều mà ông tin rằng xảy ra sau khi tiền đạo người Argentina được thông báo rằng kế hoạch trở lại Barcelona đã bị hủy bỏ.

Theo Xavi, mọi thứ khi đó gần như hoàn hảo để Messi có thể kết thúc sự nghiệp tại Camp Nou. Ông hình dung một “điệu nhảy cuối cùng” giữa Messi và Barca, giống như khoảnh khắc chia tay huy hoàng của huyền thoại NBA Michael Jordan.

Sau khi rời sân Camp Nou, tiền đạo người Argentina khoác áo PSG rồi mới sang Mỹ. Ảnh: EPA.

Ở chiều ngược lại, Laporta đã phản hồi những phát biểu này trong một cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch Barca. Ông cho rằng Xavi có thể đang cảm thấy thất vọng sau khi rời ghế huấn luyện. Laporta tiết lộ rằng cha và cũng là người đại diện của Messi, ông Jorge Messi, đã nói với mình rằng siêu sao Argentina không muốn trở lại vì áp lực quá lớn tại Barcelona.

Laporta cũng nhắc đến sự khác biệt giữa hai thời kỳ huấn luyện khi cho rằng với Xavi ông nhìn thấy nguy cơ thất bại, còn dưới thời Hansi Flick đội bóng lại có nhiều dấu hiệu tích cực hơn. Ông khẳng định mình từng gửi đề nghị hợp đồng cho phía Messi, nhưng sau cuộc gặp tại nhà riêng, Jorge Messi cho biết việc trở lại Camp Nou sẽ khiến con trai ông chịu áp lực khổng lồ.

Messi vẫn là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Barca với 672 bàn thắng và 34 danh hiệu giành được trong màu áo đội bóng. Trong cùng cuộc tranh luận, Laporta cũng tiết lộ Barca từng từ chối lời đề nghị trị giá 250 triệu euro từ Paris Saint-Germain dành cho tài năng trẻ Lamine Yamal vào mùa hè năm 2024.