Scandal mới của bóng đá Malaysia: 'Thật đáng xấu hổ'

(PLO)- Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim phản bác các cáo buộc về việc JDT nhận tài trợ trong vụ scandal mới của bóng đá Malaysia: "Quá tuyệt vọng, thật đáng xấu hổ".

Tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin hôm nay 9-3, những cáo buộc từ một số phía cho rằng CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) dựa vào nguồn vốn của chính phủ đã bị bác bỏ, cho rằng đó là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm làm suy yếu CLB mạnh nhất của bóng đá Malaysia này.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, chủ sở hữu của CLB JDT, mô tả vụ việc là đáng xấu hổ và hoàn toàn sai lầm, cho rằng những cáo buộc này được cố tình bịa đặt nhằm làm hoen ố hình ảnh của gã khổng lồ M-League (giải vô địch bóng đá Malaysia).

"Quá tuyệt vọng. Thật đáng xấu hổ. Họ không thể cạnh tranh, vì vậy họ cố gắng hết sức để tìm những cách khác nhằm hạ bệ CLB JDT của chúng tôi. Thử lại lần nữa xem", hoàng thân Malaysia, ông chủ CLB JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim viết trên mạng xã hội X.

Những phát ngôn này được đưa ra sau khi JDT bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng 91% doanh thu của CLB này trong năm 2024 đến từ các nguồn công hoặc liên quan đến chính phủ, gọi đó là sự khẳng định không chính xác và xuyên tạc sự thật.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim phản bác cáo buộc CLB JDT của ông nhận tài trợ từ nhà nước. ẢNH: NST

Giám đốc điều hành kiêm giám đốc kỹ thuật của JDT, Alistair Edwards, cho biết những con số được đề cập xuất phát từ sự hiểu lầm cơ bản về cách thức phân bổ nguồn tài trợ thể thao tại Malaysia.

Ông Alistair Edwards giải thích, mặc dù báo cáo tài chính đã được kiểm toán của JDT có liệt kê Hội đồng Thể thao bang Johor cũng như các khoản tài trợ hoặc đóng góp của chính phủ, nhưng điều này phản ánh quy trình hoạt động tiêu chuẩn để giải ngân quỹ chứ không phải là tài trợ trực tiếp từ nhà nước.

"JDT kiên quyết bác bỏ những tuyên bố trên mạng xã hội cho rằng 91% doanh thu năm 2024 của CLB đến từ các nguồn công hoặc liên quan đến chính phủ, vì điều này không chính xác, vô căn cứ và xuyên tạc sự thật", ông Edwards tuyên bố, ,Mặc dù báo cáo tài chính đã được kiểm toán của JDT có liệt kê Hội đồng Thể thao bang Johor và các khoản tài trợ hoặc đóng góp của chính phủ, nhưng đây chỉ là quy trình hoạt động tiêu chuẩn, trong đó các khoản tiền được chuyển qua các kênh này cho nhiều mục đích khác nhau".

Ông Edwards nói thêm rằng một phần đáng kể các số liệu được trích dẫn thực chất bắt nguồn từ các khoản tài trợ của các công ty tư nhân được chuyển qua hội đồng thể thao để được hưởng ưu đãi thuế.

Đây là scandal mới nhất của bóng đá Malaysia. Trước đó, liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) lâm vào khủng hoảng toàn diện khi bị LĐBĐ thế giới (FIFA) trừng phạt vì sai phạm trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ dạng di sản.