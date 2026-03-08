CAS bị chỉ trích ra phán quyết bất công với bóng đá Malaysia 08/03/2026 12:39

(PLO)- Chuyên gia tư vấn luật thể thao chỉ trích phán quyết của CAS liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dạng di sản là không nhất quán, khiến bóng đá Malaysia lâm vào khủng hoảng.

Chuyên gia tư vấn luật thể thao của Malaysia Zhafri Aminurashid đã đặt câu hỏi về phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia dạng di sản. Ông lập luận các phán quyết trước đây của CAS với bóng đá Malaysia đã gợi ý một cách tiếp cận khác đối với các tranh chấp về điều kiện đủ tư cách liên quan đến giấy tờ.

Chuyên gia Zhafri Aminurashid cho biết, so sánh với các trường hợp trước đây cho thấy hình phạt dành cho các cầu thủ thường khá hạn chế, đặc biệt là khi có sự sai sót trong quản lý của các liên đoàn bóng đá.

"Sau khi CAS ban hành quyết định cuối cùng, tôi đã xem xét lại các phán quyết trước đó của CAS liên quan đến các trường hợp tương tự, cụ thể là việc sử dụng các giấy tờ không hợp lệ trong quá trình đăng ký chuyển đổi quốc tịch để thi đấu cho một quốc gia khác", ông Zhafri cho biết.

Vị chuyên gia nhấn mạnh việc so sánh này nhằm giúp công chúng đánh giá xem các biện pháp trừng phạt được áp đặt lên bóng đá Malaysia có tương xứng hay không. Ông Zhafri Aminurashid dẫn chứng vụ án CAS 2016/A/4831, trong đó một số cầu thủ bị phát hiện đã sử dụng giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận quốc tịch không hợp lệ để đại diện cho đội tuyển quốc gia.

CAS giữ nguyên án phạt với bóng đá Malaysia. ẢNH: NST

"Trong trường hợp đó, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đình chỉ thi đấu khoảng 10 trận quốc tế đối với các cầu thủ liên quan. Tuy nhiên, họ vẫn được phép thi đấu cho CLB của mình. FIFA cũng xem xét vai trò của các quan chức liên đoàn có ảnh hưởng đáng kể trong quá trình đăng ký cầu thủ, điều này đã làm giảm mức độ lỗi lầm quy cho các cầu thủ", chuyên gia Zhafri Aminurashid chỉ ra.

Ông Zhafri Aminurashid cũng đề cập đến trường hợp của cầu thủ người Argentina Javier Eduardo Portillo, vụ việc này đã đặt ra những câu hỏi tương tự về tính hợp lệ của các giấy tờ được sử dụng để đại diện cho một đội tuyển quốc gia.

"Sau khi trải qua quá trình xem xét và kháng cáo trong khuôn khổ pháp lý của FIFA cũng như các lập luận trước CAS, các biện pháp được đưa ra tập trung nhiều hơn vào việc hạn chế quyền đại diện cho đội tuyển quốc gia của các cầu thủ nhập tịch, thay vì áp đặt lệnh cấm thi đấu dài hạn", chuyên gia Zhafri Aminurashid cho biết.

Ông cũng đề cập đến trường hợp của cầu thủ quốc tế người Qatar, Pedro Miguel, người mà tư cách thi đấu bị một số liên đoàn bóng đá đặt câu hỏi do vấn đề giấy tờ và quốc tịch.

"Sau khi được FIFA xem xét và trải qua các quy trình liên quan đến CAS, không có hình phạt thể thao nào được áp đặt lên cầu thủ này (Pedro Miguel), và vấn đề cuối cùng được xử lý như một vấn đề hành chính", ông Zhafri Aminurashid tiếp tục so sánh.

Theo Zhafri, những phán quyết trước đây cho thấy CAS thường phân biệt giữa sai sót hành chính và hành vi gian lận có chủ đích của cầu thủ.

"Trong suốt quá trình kháng cáo, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) luôn nhấn mạnh rằng họ chấp nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác giám sát của mình. Nhưng thật kỳ lạ, trong trường hợp này, CAS vẫn áp đặt hình phạt nặng nề lên các cầu thủ mặc dù FAM thừa nhận rằng lỗi thuộc về phía họ", ông Zhafri Aminurashid cho biết.

Ông Zhafri nói thêm lập luận pháp lý đằng sau phán quyết sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn khi toàn văn phán quyết của CAS được công bố.

Hôm thứ Năm (5-3), CAS đã giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ mà FIFA áp đặt lên FAM và lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ nhập tịch sau khi FAM kháng cáo. FIFA đã xử phạt FAM và bảy cầu thủ này vì làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia.