Sai lầm của Sir Jim Ratcliffe tại MU 06/03/2026 12:29

Một quyết định lớn khác đang đến gần với đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe khi Michael Carrick nhắm đến việc nắm giữ vị trí HLV trưởng lâu dài tại Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe đã có thêm điều để suy ngẫm khi chuỗi trận bất bại của MU dưới thời HLV tạm quyền Carrick khi đội thua 10 người của Newcastle với tỉ số 1-2.

Michael Carrick đã kết thúc chuỗi trận bất bại của mình trên cương vị HLV tạm quyền với thất bại 2-1 tại St James' Park, nơi tiền vệ chủ nhà Jacob Ramsey nhận thẻ vàng thứ hai vì pha ăn vạ rõ ràng trong những phút cuối đầy kịch tính của hiệp một.

Mặc dù vậy, Anthony Gordon đã đưa Newcastle vượt lên dẫn 1-0 trước từ chấm phạt đền, nhưng Casemiro đã gỡ hòa ngay sau đó ở những phút bù giờ hiệp 1. MU không thể tận dụng lợi thế hơn người trong hiệp hai khi pha lập công tuyệt đẹp của Will Osula đã ấn định chiến thắng cho đội bóng của Eddie Howe.

Thất bại này không làm lu mờ những thành quả tốt đẹp mà Carrick đã đạt được kể từ khi ông tiếp quản vị trí sau khi Ruben Amorim bị sa thải, nhưng Carrick vẫn là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng chính thức của MU vào mùa hè.

Sai lầm của Ratcliffe

Đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe sẽ đặc biệt thận trọng trong việc bổ nhiệm HLV tiếp theo sau khi thừa nhận đội đã sai lầm khi gia hạn hợp đồng một năm với Erik ten Hag. Ten Hag đã dẫn dắt MU trải qua một mùa giải 2023 - 2024 phần lớn là thảm hại, chỉ được cứu vãn nhờ chiến thắng trong trận chung kết FA Cup trước Manchester City. Điều đó giúp ông có được một hợp đồng mới, nhưng chỉ đến tháng 10 năm sau, Ten Hag lại bị MU sa thải và được thay thế bởi Amorim.

Sir Jim Ratcliffe thừa nhận sai lầm khi gia hạn hợp đồng với Ten Hag. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Sau đó, Ratcliffe thừa nhận việc giữ Ten Hag lại sau chiến thắng tại FA Cup và thuê Dan Ashworth làm giám đốc thể thao là những sai lầm trong phán đoán. Ratcliffe nói với Sky Sports năm ngoái: "Tôi đồng ý rằng quyết định về Erik ten Tag và Dan Ashworth là những sai lầm. Tôi nghĩ có một số yếu tố giảm nhẹ, nhưng cuối cùng thì đó vẫn là những sai lầm. Tôi chấp nhận điều đó và xin lỗi về điều đó".

2. Carrick được triệu tập

Rõ ràng Ratcliffe đã rất ấn tượng với khả năng dẫn dắt MU của Carrick, một đội bóng thiếu định hướng dưới thời Amorim. Sau chiến thắng trước đội đầu bảng Arsenal hồi tháng Giêng, Carrick đã hoãn các hoạt động truyền thông sau trận đấu để có cuộc trò chuyện riêng với Ratcliffe.

Khi được hỏi sau đó về cuộc trao đổi với đồng chủ sở hữu của Manchester United, Carrick nói với Viaplay: "Không có gì nhiều như bạn mong đợi, tôi nghĩ vậy. Hôm nay có rất nhiều người vui vẻ trong đội và ông ấy cũng rất vui. Vì vậy, thật tuyệt khi được gặp ông ấy".

Cuộc trao đổi cho thấy giữa HLV và cấp trên đã có mối quan hệ tốt đẹp.

3. Cuộc phỏng vấn gai góc

Carrick rất thất vọng sau khi MU thua Newcatle. ẢNH: MIRROR/GETTY

Dễ hiểu là Carrick không có tâm trạng vui vẻ sau trận thua trước Newcastle. Nhưng tâm trạng của ông dường như càng trở nên tồi tệ hơn khi phóng viên Jules Breach của TNT Sports hỏi ông rằng liệu MU có thiếu bản lĩnh.

Phóng viên Jules Breach hỏi Carrick: "Anh đã thể hiện rất nhiều cá tính trong các trận đấu của mình, tại sao hôm nay lại thiếu điều đó?" Carrick nhanh chóng đáp lại: "Không hề thiếu. Không hề". Một sự im lặng khó xử bao trùm khi Breach nói: "Được rồi". Carrick tiếp lời: "Rất dễ cảm thấy như vậy chỉ vì bạn không thắng một trận bóng đá. Chỉ là những điều chung chung, về chất lượng".

Carrick lại đưa ra một câu trả lời cộc lốc khi bị thúc ép phải làm rõ điều gì còn thiếu sót trong màn trình diễn của Manchester United. Carrick nói: "Chúng tôi đã thua một trận, được chứ? Chúng tôi đã không chơi đủ tốt, nhưng xét về tổng thể, chúng tôi đang ở một vị trí khá tốt".