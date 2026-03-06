Ông Trump nói về giá xăng tăng ở Mỹ 06/03/2026 08:45

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không lo ngại về việc giá xăng tại Mỹ tăng do xung đột với Iran ngày càng leo thang.

Ngày 5-3, trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không lo ngại về việc giá xăng tại Mỹ tăng do xung đột với Iran ngày càng leo thang, nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự của Mỹ mới là ưu tiên của ông.

“Tôi không hề lo ngại về điều đó” - ông Trump nói khi được hỏi về việc giá xăng tại các trạm bơm tăng.

“Xăng sẽ giảm rất nhanh khi chuyện này kết thúc, và nếu có tăng thì cứ tăng, nhưng việc này [chiến dịch quân sự ở Iran] quan trọng hơn nhiều so với việc giá xăng tăng thêm một chút” - theo tổng thống Mỹ.

Những phát biểu này cho thấy sự thay đổi trong giọng điệu của ông Trump khi trước đó ông từng ca ngợi việc giá xăng giảm trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tháng trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Các nhà phân tích chính trị cho rằng nếu giá xăng tiếp tục tăng, điều đó có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Cử tri vốn đã không hài lòng với chi phí sinh hoạt cao và cách ông Trump điều hành nền kinh tế.

Dù ông Trump hạ thấp mức độ nghiêm trọng của việc giá tăng, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đều đã trao đổi với các giám đốc điều hành các công ty dầu khí để đánh giá những lựa chọn khả thi nhằm kiềm chế giá năng lượng tăng cao, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 5-3.

Một quan chức của Nhà Trắng, yêu cầu giấu tên, cho biết các nhóm phụ trách năng lượng và an ninh quốc gia tại Nhà Trắng đang khẩn trương xây dựng các biện pháp nhằm kéo giá xăng xuống.

Quan chức này nói rằng bà Wiles đã cảnh báo trong các cuộc họp tại Nhà Trắng rằng nếu không có hành động trước việc giá cả tăng, điều đó sẽ “mang tính thảm họa” đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử.

Mỹ cân nhắc hành động trên thị trường hợp đồng tương lai dầu mỏ để đối phó các đợt tăng giá mạnh, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết ông không có ý định sử dụng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược - kho dự trữ dầu thô khẩn cấp lớn nhất thế giới - và ông tin tưởng rằng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải then chốt cho vận chuyển dầu gần Iran, sẽ vẫn mở vì hải quân Iran đang nằm “dưới đáy biển”.

Giá dầu toàn cầu đã tăng 16% kể từ khi chiến sự bắt đầu vào hôm 28-2, khi xung đột lan rộng làm gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.

Theo AAA, một tổ chức du lịch của Mỹ theo dõi giá nhiên liệu, chi phí xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng 27 cent so với tuần trước, lên mức 3,25 USD mỗi gallon. Mức trung bình toàn quốc hiện cao hơn 15 cent so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thống Trump cho rằng chi phí “chưa tăng nhiều lắm”.