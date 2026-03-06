Ông Trump nêu khả năng hành động với Cuba sau khi kết thúc chiến dịch ở Iran 06/03/2026 06:23

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng Washington có thể chuyển sự chú ý sang Cuba sau khi kết thúc các hoạt động quân sự tại Iran.

Ngày 5-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng rằng chính quyền của ông có thể chuyển sự chú ý sang Cuba sau khi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran kết thúc, theo đài CNBC.

“Những gì đang xảy ra với Cuba thật đáng kinh ngạc” - ông Trump nói tại Nhà Trắng khi tham dự buổi đón tiếp CLB bóng đá Inter Miami CF, nhà vô địch Major League Soccer 2025.

“Chúng tôi nghĩ rằng mình muốn giải quyết chuyện [Iran] trước. Sau đó chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian” - ông Trump nói với khán giả có đông người gốc Cuba đến từ khu vực Miami.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Những phát biểu này cho thấy ông Trump đã tính đến một bước đi lớn khác trong chính sách đối ngoại dù cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông đang leo thang chưa đầy một tuần, theo CNBC.

“Chúng tôi muốn các bạn quay trở lại và không muốn mất các bạn. Chúng tôi không muốn làm cho nơi đó trở nên tốt đẹp đến mức các bạn ở lại. Nhưng có lẽ một số người vẫn muốn ở lại vì họ yêu Cuba đến vậy” - ông Trump nói.

Ông Trump chuyển sang nói về Cuba sau khi đưa ra cập nhật về cuộc chiến tại Iran, nơi ông cho rằng quân đội Mỹ và Israel đang tiếp tục “phá hủy hoàn toàn đối thủ”.

Ông Trump nói Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã “làm một công việc tuyệt vời”.

“Và ông ấy cũng đang làm rất tốt ở một nơi gọi là Cuba” - ông Trump nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico cùng ngày 5-3, ông Trump nói rằng Mỹ đã bóp nghẹt nền kinh tế Cuba nhằm buộc Havana phải ngồi vào bàn đàm phán.

“Chúng tôi đã cắt toàn bộ dầu mỏ, cắt toàn bộ tiền bạc, nói đúng hơn là cắt mọi thứ từ Venezuela - vốn là nguồn duy nhất của Cuba. Và [Havana] đang muốn đạt được một thỏa thuận” - ông Trump nói.

“Chúng tôi đang nói chuyện với Cuba. Các bạn đã nghe về Cuba suốt 50 năm qua rồi, đúng không? Và với tôi, đó chỉ là một trong những chuyện nhỏ" - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Hồi 27-2, người đứng đầu Nhà Trắng từng đề cập khả năng "tiếp quản ôn hòa" Cuba, đồng thời tiết lộ với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Ngoại trưởng Rubio đang xử lý vấn đề này ở "cấp độ rất cao", hãng Reuters đưa tin.

"Chính phủ Cuba đang đàm phán với chúng ta và họ đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Họ không có tiền. Hiện tại họ không có bất cứ thứ gì, nhưng họ đang đàm phán với chúng ta và có thể chúng ta sẽ có một cuộc tiếp quản Cuba theo cách ôn hòa" - ông Trump nói.

Cuba chưa lên tiếng về phát ngôn mới của ông Trump.