Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga bị bắt vì cáo buộc tham nhũng 06/03/2026 06:17

(PLO)- Cựu Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov đã bị bắt trong một vụ án tham nhũng lớn.

Cựu Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov đã bị bắt trong một vụ án tham nhũng lớn, đài RT dẫn thông báo ngày 5-3 của Ủy ban Điều tra Nga.

Người phát ngôn Ủy ban Điều tra - ông Svetlana Petrenko cho biết ông Tsalikov bị nghi ngờ “thành lập một tổ chức tội phạm mà các thành viên đã biển thủ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2017–2024, đồng thời thực hiện hành vi rửa tiền và nhận hối lộ”.

Ủy ban cho biết cựu quan chức cấp cao này phải đối mặt 12 cáo buộc biển thủ và rửa tiền, cùng với 2 cáo buộc nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov. Ảnh: SPUTNIK

Cũng theo cơ quan này, ông Tsalikov sẽ bị tạm giữ trong một tuần trước khi tòa án quyết định liệu cựu quan chức này có bị tạm giam để phục vụ điều tra hay phải chịu các biện pháp hạn chế khác.

Ông Tsalikov trước đó đã nhiều lần bị thẩm vấn trong một vụ án nổi bật khác làm rung chuyển Bộ Quốc phòng Nga kể từ tháng 4-2024.

Nhân vật trung tâm của vụ việc này là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov, người đã bị tòa án kết án 13 năm tù cùng khoản tiền phạt rất lớn vào năm ngoái sau khi bị xác định có tội biển thủ ngân sách nhà nước.

Sau cuộc chấn động trong bộ do vụ bắt giữ ông Ivanov gây ra, một số quan chức cấp cao và tướng lĩnh khác cũng bị bắt vì các cáo buộc biển thủ, gian lận và những tội danh liên quan.

Ông Tsalikov chưa từng bị liên đới trong vụ án của ông Ivanov và chỉ được xem là nhân chứng trong vụ việc này. Các chuyên gia pháp lý nói với truyền thông Nga rằng nếu bị kết tội, cựu quan chức này có thể phải đối mặt mức án lên tới 20 năm tù.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Aleksandr Bastrykin gọi tham nhũng là “mối đe dọa chiến lược” đối với an ninh và nền kinh tế của đất nước, đồng thời kêu gọi áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những tội danh này.

“Tôi cho rằng đã đến lúc đưa ra hình phạt hình sự đối với các quan chức tham nhũng là tịch thu toàn bộ tài sản đã tích lũy” - ông Bastrykin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Ủy ban Điều tra.