Bộ Công an đề xuất trại giam sẽ niêm yết mã QR để người nhà gửi tiền cho phạm nhân 05/03/2026 16:40

(PLO)- Hiện nay, Thông tư số 14/2020/TT-BCA quy định việc gửi tiền cho phạm nhân chủ yếu thực hiện qua hai cách: nộp tiền mặt trực tiếp khi thăm gặp hoặc qua đường bưu chính.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) vừa công bố dự thảo thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân.

Dự thảo thông tư quy định các cơ sở giam giữ sẽ mở tài khoản tại ngân hàng và tạo mã QR niêm yết tại nhà gặp phạm nhân. Người nhà có thể gửi tiền qua mã QR.

Các phạm nhân tại một trại giam. Ảnh: VÕ TÙNG

Khoản Điều 14 dự thảo nêu: "Các cơ sở giam giữ mở tài khoản tại ngân hàng và tạo mã QR niêm yết tại khu vực nhà gặp phạm nhân. Khi phạm nhân mới đến chấp hành án, thủ trưởng cơ sở giam giữ gửi thông báo về việc tiếp nhận phạm nhân đến chấp hành án kèm theo số tài khoản ngân hàng để người thân thích của phạm nhân biết để gửi tiền.

Việc ứng dụng mã QR và chuyển khoản ngân hàng giúp dòng tiền được số hóa ngay từ điểm đầu, loại bỏ các rủi ro liên quan kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt thủ công trong môi trường trại giam.

Việc này giúp giảm bớt gánh nặng hành chính cho cán bộ cơ sở giam giữ và tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho người thân của phạm nhân trong việc tiếp tế và hỗ trợ vật chất.

Cụ thể, người đến gặp gửi tiền mặt cho phạm nhân thì cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích có trách nhiệm nhận và cùng người thân thích gửi tiền ký nhận vào sổ thăm gặp phạm nhân và gửi tiền lưu ký của người thân thích và sổ của cơ sở giam giữ phạm nhân (trường hợp không có sổ thì phải ghi giấy biên nhận cho người gửi tiền).

Cuối ngày làm việc, cán bộ tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích phải bàn giao tiền lưu ký về đội hậu cần, tài vụ...

Người thân thích phạm nhân gửi quà là tiền cho phạm nhân qua đường bưu chính, qua ngân hàng thì thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân cử cán bộ đến bưu điện, ngân hàng nhận, sau đó bàn giao số tiền này cho đội hậu cần, tài vụ quản lý.

Cán bộ phụ trách lưu ký có trách nhiệm thông báo ngay cho phạm nhân và cán bộ căng tin biết để ghi số tiền này vào sổ mua hàng hóa để phạm nhân ký, nhận.

Dự thảo thông tư cũng quy định phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ được bố trí giam giữ riêng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ sở giam giữ có thể hạn chế việc mua hàng hóa tại căng tin nhiều lần nhưng mỗi lần không quá 3 tháng. Cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm thông báo việc hạn chế mua hàng hóa tại căng tin cho phạm nhân biết để thực hiện.

Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2025, phạm nhân được sử dụng tiền của mình để mua đồ ăn thêm tại căng tin do cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức nhưng không quá 5 lần tiền ăn trong 1 tháng.

Tiền mua các loại hàng hóa thiết yếu khác (không phải là lương thực, thực phẩm, đồ uống) phục vụ nhu cầu sinh hoạt như kem đánh răng, xà phòng, áo, quần, giấy, bút... không tính vào số lượng tiền mua lương thực, thực phẩm ăn thêm của phạm nhân.

Phạm nhân có tiền, đồ vật gửi lưu ký khi chuyển đến cơ sở giam giữ khác, cán bộ có trách nhiệm phải thực hiện việc chuyển giao số tiền, đồ vật này (nếu có) cho nơi tiếp nhận phạm nhân. Việc giao nhận phải lập biên bản, có chữ ký của bên giao, bên nhận và phạm nhân.

Trường hợp phạm nhân chết, phải ghi rõ vào biên bản phạm nhân chết số tiền lưu ký còn lại chưa sử dụng, đồ vật gửi lưu ký và những tài sản cá nhân khác (nếu có) để bàn giao cho người thân thích của phạm nhân hoặc đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.