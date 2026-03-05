Ecuador thông báo trục xuất toàn bộ Đại sứ quán Cuba, Havana lên án gay gắt 05/03/2026 10:13

(PLO)- Ecuador yêu cầu đại sứ Cuba và toàn bộ nhân viên sứ quán Cuba tại nước này rời đi trong 48 giờ, gây căng thẳng quan hệ và vấp phải phản đối mạnh mẽ từ Havana.

Ngày 4-3, Bộ Ngoại giao Ecuador thông báo đã liệt Đại sứ Cuba tại Ecuador - ông Basilio Gutierrez cùng toàn bộ nhân viên ngoại giao của sứ quán là "nhân vật không được hoan nghênh", đồng thời cho họ thời hạn 48 giờ để rời khỏi nước này, theo hãng tin Al Jazeera.

Giới chức trách không giải thích lý do chính quyền Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa đưa ra quyết định trên. Thay vào đó, phía Ecuador viện dẫn Điều 9 của Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao.

Điều khoản này cho phép quốc gia tiếp nhận có quyền tuyên bố bất kỳ thành viên nào của cơ quan đại diện ngoại giao là "không được hoan nghênh hoặc không thể chấp nhận" vào bất kỳ lúc nào mà không cần nêu lý do.

Các thành viên lực lượng quân đội Ecuador tuần tra phía trước Đại sứ quán Cuba tại thủ đô (Quito, Ecuador) sau khi chính phủ thông báo trục xuất đại sứ của quốc đảo Caribe này. Ảnh: AFP

Hiện tại, chính phủ Ecuador vẫn bỏ ngỏ việc liệu động thái cứng rắn nhắm vào đại sứ quán Cuba có đồng nghĩa với việc chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Havana hay không.

Phản hồi gay gắt trước động thái của Ecuador trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla bác bỏ "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với quyết định độc đoán và phi lý của chính phủ Ecuador trong việc trục xuất toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Cuba tại quốc gia này".

"Không có vẻ gì là ngẫu nhiên khi quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các hành động của Mỹ nhằm vào Cuba đang ngày càng leo thang, cùng với đó là những áp lực mạnh mẽ từ chính phủ Mỹ buộc các quốc gia thứ ba phải đi theo chính sách này" - ông Parrilla nhấn mạnh.

"Cuba tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Ecuador sẽ biết cách bảo vệ các mối liên kết của tình đoàn kết và hữu nghị" - vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Động thái của Ecuador diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Noboa được biết đến là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Al Jazeera.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã đưa ra những tuyên bố ám chỉ về việc Mỹ có thể tiến hành một cuộc "tiếp quản ôn hòa" đối với Cuba.

"Chính phủ Cuba đang đàm phán với chúng ta và họ đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Họ không có tiền. Hiện tại họ không có bất cứ thứ gì, nhưng họ đang đàm phán với chúng ta và có thể chúng ta sẽ có một cuộc tiếp quản Cuba theo cách ôn hòa" - ông Trump nói hôm 27-2.