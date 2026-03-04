Lầu Năm Góc họp báo về chiến dịch tấn công Iran, nêu kế hoạch tiếp theo 04/03/2026 21:05

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch tấn công Iran vẫn còn ở giai đoạn “sơ khai” và Washington sẽ bắt đầu mở rộng vào sâu trong đất liền.

Sáng 4-3 (giờ Mỹ) tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine đã tổ chức họp báo về tình hình chiến dịch quân sự ở Iran, theo đài CNN.

Diễn biến chiến dịch tấn công Iran

Trong cuộc họp báo, Tướng Caine thông báo rằng sau khi thiết lập ưu thế trên không ở Iran, Mỹ “sẽ bắt đầu mở rộng vào sâu trong đất liền”.

Lực lượng Mỹ sẽ tấn công “ngày càng sâu vào lãnh thổ Iran và [tạo ra] thêm không gian tác chiến cho lực lượng Mỹ”, theo Tướng Caine.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine tại cuộc họp báo ngày 4-3. Ảnh: POOL

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết các vụ phóng tên lửa của Tehran đã giảm mạnh kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu, mô tả điều mà ông gọi là “tiến bộ ổn định” của lực lượng Mỹ trong khu vực.

“Tính đến sáng nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang đạt được tiến bộ ổn định. Số vụ bắn tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran đã giảm 86% so với ngày đầu tiên giao tranh” - ông Caine nói, thêm rằng có sự sụt giảm nhanh chóng trong những giờ gần đây.

“Số vụ bắn tên lửa giảm 23% chỉ trong 24 giờ qua, và số vụ phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều đã giảm 73%” - Tướng Caine thông tin.

Ông Caine cho biết việc giảm hoạt động của tên lửa và UAV đã cho phép lực lượng Mỹ mở rộng lợi thế tác chiến.

“Tiến bộ này đã cho phép CENTCOM thiết lập ưu thế trên không cục bộ dọc theo sườn phía nam bờ biển Iran và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của họ với độ chính xác và hỏa lực áp đảo” - theo ông Caine.

Trước đó trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth nói rằng sau 4 ngày, chiến dịch của Mỹ ở Iran vẫn còn ở giai đoạn “sơ khai”, khi ông vạch ra kế hoạch đẩy nhanh các nỗ lực quân sự.

“Như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói, sẽ có nhiều đợt tấn công lớn hơn nữa. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi đang tăng tốc, chứ không phải giảm tốc” - ông Hegseth nói.

Ông Hegseth cho biết giai đoạn tiếp theo của hành động quân sự nhằm mục đích để lực lượng không quân Mỹ và Israel “kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran” và dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong “chưa đầy một tuần”.

Ông nói thêm rằng lực lượng không quân sẽ “tìm kiếm, định vị và tiêu diệt các tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran”, cũng như các lãnh đạo quân sự Iran.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đã biết về việc đánh chặn một tên lửa của Iran ở phía đông Địa Trung Hải trước khi xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Hegseth nói việc tên lửa bị phá hủy ở phía đông Địa Trung Hải có thể kích hoạt Điều khoản số 5 của NATO là điều “vô lý”.

Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran

Cũng trong buổi họp báo, ông Hegseth xác nhận một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran ở Ấn Độ Dương. Theo ông Hegseth, đây là lần đầu tiên một tàu đối thủ bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II.

“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran tưởng rằng nó an toàn trong vùng biển quốc tế. Thay vào đó, nó đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi” - ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo ngày 4-3. Ảnh: POOL

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cũng xác nhận thông tin này.

“Lần đầu tiên kể từ năm 1945, một tàu ngầm tấn công nhanh của hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của đối phương… Đây là một minh chứng đáng kinh ngạc về tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ. Việc săn lùng, tìm kiếm và tiêu diệt một mục tiêu triển khai bên ngoài khu vực là điều mà chỉ có Mỹ mới có thể làm được với kỹ năng này” - ông Caine nói.

Ông cũng cho biết rằng cho đến nay, Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy hơn 20 tàu chiến Iran. Ông Caine nói thêm rằng Mỹ đã “vô hiệu hóa hiệu quả sự hiện diện và phạm vi hoạt động hải quân chính của Iran ở đó”.

Trước đó cùng ngày, ngoại trưởng và các quan chức quốc phòng Sri Lanka cho biết hải quân nước này đã cứu được 32 thủy thủ từ tàu khu trục IRIS Dena của Iran khi con tàu gặp nạn ngay ngoài vùng lãnh hải của đảo quốc Nam Á này, theo hãng tin AFP.

Tàu khu trục này được cho là đang trên đường trở về sau khi tham gia một cuộc tập trận quân sự tại cảng Viskhapatnam phía đông Ấn Độ.

Ngoại trưởng Vijitha Herath thông báo với quốc hội Sri Lanka rằng 32 người Iran được cứu sống đã được đưa ngay đến bệnh viện chính ở phía nam hòn đảo, trong khi hai tàu hải quân và một máy bay của đảo quốc được điều động để tìm kiếm những người sống sót.

Tàu khu trục Iran đã phát tín hiệu cầu cứu vào rạng sáng 4-3 và chưa đầy một giờ sau, một tàu cứu hộ đã đến khu vực cách cảng Galle phía nam khoảng 40km, ngoại trưởng Sri Lanka cho biết.

Tàu khu trục đã chìm hoàn toàn và chỉ còn lại một vệt dầu loang khi các tàu cứu hộ của hải quân Sri Lanka tiếp cận.

"Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với những người còn lại trong thủy thủ đoàn” - một quan chức quốc phòng nói với AFP, làm giảm hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Chiều 4-3 (giờ Sri Lanka), Hải quân Sri Lanka cho biết đã tìm thấy “một số thi thể” sau khi tàu chiến Iran bị chìm ngoài khơi bờ biển nước này, theo CNN.

Từ chối cung cấp con số chính xác về số người chết được xác nhận, người phát ngôn hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath nói với các phóng viên rằng “trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi đã tìm thấy một số thi thể”.

Iran chưa bình luận về các thông tin trên.