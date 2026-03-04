Iran và Hezbollah lần đầu tung đòn phối hợp đánh Israel 04/03/2026 20:56

(PLO)- Phía Tel Aviv nói rằng Iran và Hezbollah đã tung các đòn tấn công phối hợp nhằm vào Israel, song chưa ghi nhận thương vong.

Ngày 4-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng Iran và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp đầu tiên nhằm vào Israel, đài CNN đưa tin.

IDF cho biết một quả tên lửa đã được phóng đi từ lãnh thổ Iran, trong khi 6 vật thể bay khác - gồm cả máy bay không người lái (UAV) - được phóng đi từ các cứ điểm của Hezbollah tại Lebanon.

Vụ tấn công đã kích hoạt còi báo động không kích tại Jerusalem và Tel Aviv gần như cùng lúc. Nhóm phóng viên của CNN tại hiện trường cũng ghi nhận các hoạt động đánh chặn trên bầu trời miền trung Israel.

Theo CNN, cuộc tấn công phối hợp này cho thấy mức độ liên kết chặt chẽ giữa Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này tại Lebanon, bất chấp việc Mỹ và Israel đã loại bỏ nhiều lãnh đạo cấp cao của cả hai lực lượng.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo được cho là phóng từ Iran ngày 3-3. Ảnh: Yossi Aloni/Flash90

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, IDF xác nhận Iran và Hezbollah đã tiếp tục tiến hành cuộc tấn công phối hợp thứ hai.

Cơ quan phản ứng khẩn cấp quốc gia của Israel cho biết hiện chưa có báo cáo ban đầu nào về tình hình thương vong.

Iran và Hezbollah chưa bình luận về các vụ tấn công.