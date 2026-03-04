Nước Mỹ báo động trước nỗi lo an ninh sau cuộc tấn công vào Iran 04/03/2026 14:00

Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ đã tăng cường tuần tra sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, theo tờ Newsweek.

“Tôi đang phối hợp trực tiếp với các đối tác tình báo và thực thi pháp luật liên bang khi chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ và ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với an ninh quốc gia” - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nói.

Chính quyền liên bang Mỹ ra cảnh báo

Ngay sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cuối tuần qua, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ban hành một bản thông báo nội bộ cho các đối tác thực thi pháp luật, cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể kích động các cá nhân đơn độc hoặc các hoạt động mạng quy mô nhỏ bên trong Mỹ, theo một bản ghi nhớ mà đài ABC News có được.

"Mặc dù một cuộc tấn công quy mô lớn khó có thể xảy ra, nhưng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ có thể gây ra mối đe dọa thường trực về các cuộc tấn công có chủ đích vào an ninh quốc gia, và gần như chắc chắn sẽ leo thang các hành động trả đũa hoặc kêu gọi hành động” - theo thông báo nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ đã tăng cường tuần tra sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran. Ảnh: BLOOMBERG

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trong ngắn hạn, các phần tử tin tặc thân Iran có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng cấp thấp nhằm vào mạng lưới của Mỹ.

Theo ABC News, thông báo nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các cuộc tấn công vật lý do các cá nhân thân Iran thực hiện là không phổ biến. Các quan chức cho biết "những kẻ phạm tội đơn độc ở [Mỹ] trong lịch sử không bị thúc đẩy bởi các vấn đề liên quan Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hoặc chủ nghĩa cực đoan bạo lực Shiite".

Tuy nhiên, thông báo nói thêm rằng "mối đe dọa hiện hữu đối với chế độ Iran và các hành động gia tăng của Mỹ hoặc Israel có thể thúc đẩy một số phần tử cực đoan bạo lực hoặc thủ phạm tội ác thù hận ở Mỹ tấn công các mục tiêu bị cho là người Do Thái, ủng hộ Israel hoặc có liên hệ với chính phủ hoặc quân đội Mỹ”.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã đặt lực lượng chống khủng bố và tình báo của mình trong tình trạng cảnh giác cao độ, chỉ đạo các Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố trên toàn quốc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi người Mỹ cả trong và ngoài nước "hết sức thận trọng" trước hành động quân sự này, lưu ý rằng việc gián đoạn đi lại và các cảnh báo an ninh có thể ảnh hưởng đến công dân Mỹ trên khắp Trung Đông.

Loạt thành phố tăng cường an ninh

Ở cấp địa phương, các sở cảnh sát tại một số thành phố lớn đã thông báo tăng cường các biện pháp an ninh.

Sở Cảnh sát TP New York đã viết trên mạng xã hội rằng họ đang "theo dõi sát sao" tình hình, và rằng "để thận trọng tối đa, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra tại các địa điểm nhạy cảm trên khắp thành phố, bao gồm các địa điểm ngoại giao, văn hóa, tôn giáo và các địa điểm liên quan khác”.

Sở Cảnh sát TP New York cho biết hiện tại chưa có mối đe dọa đáng tin cậy nào được biết đến.

Tại Washington, D.C., Sở Cảnh sát Thủ đô viết trên mạng xã hội X rằng họ đang phối hợp với các đối tác liên bang và cho biết các sĩ quan vẫn sẵn sàng tăng cường hiện diện tại các địa điểm nhạy cảm nếu tình hình yêu cầu.

Sở Cảnh sát Giao thông Vận tải thì cho biết sẽ có "sự hiện diện của cảnh sát tăng cường" tại các ga tàu điện ngầm trên khắp khu vực Washington, D.C., để đối phó với các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Ở Bờ Tây, Sở Cảnh sát TP Los Angeles (LAPD) đã triển khai thêm các cuộc tuần tra gần các nhà thờ, trung tâm cộng đồng và các không gian tụ tập công cộng khác, theo Thị trưởng Karen Bass.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi mối đe dọa đối với an ninh công cộng của Los Angeles trong bối cảnh hoạt động quân sự ở Trung Đông. Mặc dù hiện tại chưa có mối đe dọa đáng tin cậy nào được biết đến, LAPD đã tăng cường tuần tra gần các nơi thờ cúng, không gian cộng đồng và các khu vực khác của thành phố, và chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác trong việc bảo vệ thành phố của mình” - bà Bass viết trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ xả súng vào một quán bar ở TP Austin (bang Texas, Mỹ) vào rạng sáng 1-3. Ảnh: American-Statesman

Sở Cảnh sát Philadelphia cũng cho biết họ đã tăng cường tuần tra tại các địa điểm tôn giáo và văn hóa, đồng thời tiếp tục theo dõi thông tin tình báo từ các đối tác liên bang. Các quan chức cho biết chưa có mối đe dọa cụ thể nào được xác định tại địa phương.

Tại New Jersey, Sở Cảnh sát Paterson đã viết trên Facebook rằng họ đang "theo dõi sát sao tình hình đang diễn biến" ở Iran và khu vực Trung Đông rộng lớn hơn.

Sở cảnh sát Paterson thông báo với người dân rằng hiện tại "không có mối đe dọa cụ thể nào" đối với thành phố, nhưng để đề phòng, họ sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực nhạy cảm, bao gồm các nhà thờ, phối hợp với các đối tác tiểu bang và liên bang. Các quan chức kêu gọi người dân cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

Tại khu vực Thung lũng Delaware, các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã tăng cường tuần tra tại các trung tâm tôn giáo và văn hóa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Tại Texas, Thống đốc Greg Abbott đã công bố các biện pháp bảo vệ tăng cường đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu và các nguồn lực an ninh mạng trên toàn tiểu bang. Theo một thông cáo báo chí, ông Abbott đã chỉ đạo Bộ Quân sự Texas kích hoạt nhân sự để hỗ trợ các đối tác tiểu bang và liên bang trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Các biện pháp trên được đưa ra sau khi một tay súng mặc áo in cờ Iran đã xả súng vào một quán bar ở TP Austin (bang Texas, Mỹ) vào rạng sáng 1-3, khiến 2 người chết và 14 người bị thương, theo đài CNN.

Theo những người quen thuộc với cuộc điều tra, Diagne mặc một chiếc áo hoodie có dòng chữ “Tài sản của Allah” bên ngoài một chiếc áo phông in hình cờ Iran khi nổ súng vào những người đang vui chơi cuối tuần tại quán Backyard Beer Garden ở Buford. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy một cuốn kinh Koran trong chiếc SUV mà nghi phạm lái đến khu vực đó.