VIDEO: Iran khoe kho vũ khí ngầm dùng để tấn công Mỹ 02/03/2026 12:00

(PLO)- Iran công bố đường hầm chứa máy bay không người lái mà nước này nói là dùng để tấn công các căn cứ Mỹ.

Iran vừa công bố đoạn video mà nước này mô tả là đường hầm chứa máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và nói đây là nơi cất giữ vũ khí được sử dụng để tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Trong video do hãng thông tấn nhà nước Iran Fars công bố, có thể thấy hàng loạt UAV được xếp thành hàng trong một đường hầm ngầm hoặc được chất lên các bệ phóng tên lửa. Quốc kỳ Iran và hình ảnh của cố Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei được treo trên tường.

Video Iran khoe kho vũ khí ngầm dùng để tấn công Mỹ. Nguồn: Far/Telegram/CNN

Tên lửa và UAV cũng được nhìn thấy đang được phóng từ nhiều khu vực và bắn vào những gì mà Fars cho là “các căn cứ của Mỹ”.

Hiện chưa rõ đoạn video được quay khi nào và ở đâu, cũng như liệu nó có cho thấy UAV và tên lửa được sử dụng trong cuộc trả đũa của Iran đối với các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel hay không.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, lực lượng Iran đã phóng tên lửa và UAV vào loạt căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh ở khắp Trung Đông.