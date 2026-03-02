Xung đột Mỹ-Israel và Iran leo thang, giá dầu tăng mạnh 02/03/2026 07:27

(PLO)- Giá dầu đã tăng vọt hơn 8% lên mức cao nhất trong nhiều tháng vào ngày 2-3, khi Iran, Mỹ và Israel tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu lẫn nhau ở Trung Đông.

Giá dầu đã tăng hơn 8% lên mức cao nhất trong nhiều tháng vào ngày 2-3 khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục leo thang ở Trung Đông, gây thiệt hại cho các tàu chở dầu và làm gián đoạn các chuyến hàng từ khu vực sản xuất chính này, theo hãng tin Reuters.

Hình ảnh một tàu chở dầu ngoài khơi Dubai vào ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh tư liệu: AFP/Fadel Senna

Vào khoảng 7 giờ sáng 2-3, giá dầu Brent kỳ hạn tăng lên mức cao nhất là 82,37 USD/thùng và đang ở mức 79,34 USD, tăng 6,47 USD, tương đương 8,88%.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đã tăng 5,36 USD, tương đương 8%, lên 72,38 USD/thùng sau khi chạm mức cao nhất là 75,33 USD/thùng trước đó.

Israel tiếp tục phát động một đợt tấn công mới vào Tehran hôm 1-3. Iran đã đáp trả bằng nhiều đợt phóng tên lửa vào Israel và hàng loạt mục tiêu ở loạt nước vùng Vịnh. Diễn biến đến một ngày sau thông tin Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong đòn tấn công ngày 28-2 của Mỹ và Israel.

Các diễn biến này đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng bất ổn khó lường.

Hoạt động vận chuyển hàng hoá trên các vùng biển khu vực, đặc biệt ở eo biển Hormuz bị ngưng trệ nghiêm trọng. Hơn 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ít nhất ba tàu chở dầu bị hư hại ngoài khơi bờ biển vùng Vịnh và một thủy thủ thiệt mạng khi Iran trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, khiến các tàu bị thiệt hại ngoài ý muốn, Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải.

Theo các nguồn tin thương mại, hầu hết các chủ tàu chở dầu, các tập đoàn dầu khí lớn và các công ty thương mại đã tạm ngừng vận chuyển dầu thô, nhiên liệu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran cảnh báo các tàu không nên di chuyển qua tuyến đường thủy này.

Mặc dù có thể sử dụng một số cơ sở hạ tầng thay thế để tránh eo biển Hormuz, nhưng tác động ròng từ việc đóng cửa eo biển này sẽ là mất từ ​​8 triệu đến 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, ngay cả sau khi chuyển hướng một số dòng chảy qua đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia và đường ống của Abu Dhabi, theo nhà kinh tế năng lượng Jorge Leon của Rystad.