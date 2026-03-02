Chiến sự Nga-Ukraine 2-3: Ukraine nói Nga nã 15.000 bom dẫn đường trong tuần; Kiev dội hỏa lực loạt tổ hợp S-300 và trạm radar của Moscow 02/03/2026 09:04

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine nói Nga nã 15.000 bom dẫn đường trong tuần; Kiev dội hỏa lực loạt tổ hợp S-300 và trạm radar của Moscow.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine nói Nga ném gần 15.000 bom dẫn đường

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky ngày 1-3 cho biết trong tuần qua, Nga đã triển khai hơn 1.720 máy bay không người lái (UAV) tấn công, gần 1.300 bom dẫn đường và hơn 100 tên lửa các loại nhằm vào lãnh thổ Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

“Nhưng bất chấp tất cả, người dân Ukraine đã vượt qua mùa đông đầy khó khăn này” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Mùa đông năm 2025-2026 được đánh giá là giai đoạn khắc nghiệt nhất đối với Ukraine từ trước đến nay. Các cuộc không kích dữ dội của Nga nhắm vào hệ thống năng lượng, kết hợp với các đợt sương giá nghiêm trọng, đã đẩy quốc gia này đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Trong 3 tháng mùa đông, Moscow đã sử dụng hơn 14.670 bom dẫn đường, 738 tên lửa và gần 19.000 UAV tấn công, phần lớn là loại Shahed, theo thống kê của ông Zelensky.

Một làn sóng không kích quy mô lớn của Nga trong tháng 1 và tháng 2, thời điểm nhiệt độ ban ngày giảm sâu xuống mức âm 20 độ C, đã đẩy hệ thống năng lượng của Ukraine đến giới hạn chịu đựng.

Sự tàn phá trên diện rộng cùng các cuộc tấn công liên tiếp gây cản trở công tác khắc phục hậu quả đã buộc nhiều khu vực phải chuyển từ cắt điện luân phiên sang cắt điện khẩn cấp, với một số đợt kéo dài hơn 8 giờ liên tục.

Thủ đô Kiev, đặc biệt là khu vực cánh trái, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đòn tấn công. Thiệt hại đã khiến hàng trăm tòa nhà chung cư cao tầng rơi vào cảnh mất lò sưởi, làm gián đoạn hệ thống sưởi ấm vốn được lên kế hoạch hoạt động đến ngày 31-3.

Ukraine dội hỏa lực phá hủy loạt tổ hợp S-300 và trạm radar của Nga

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng vào rạng sáng 1-3, các lực lượng nước này đã tiến hành tập kích các trạm radar thuộc hệ thống phòng không S-300 và tổ hợp S-300V4, cùng nhiều mục tiêu quân sự khác tại khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Cũng trong đêm đó, Ukraine đã đánh trúng một kho đạn và một vị trí tập kết quân của Nga tại Donetsk.

Báo cáo cho biết thêm rằng tại khu vực Moscow kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia, các đòn tấn công của Kiev đã nhắm trúng một kho nhiên liệu và dầu nhớt, một cơ sở sửa chữa khí tài cùng nhiều vị trí đóng quân của đối phương.

Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự, hạ tầng dầu mỏ và các mục tiêu công nghiệp khác của Nga. Đây là những cơ sở giúp Moscow duy trì nguồn lực tài chính cho cuộc xung đột và cung cấp vũ khí, nhiên liệu cùng trang thiết bị cho quân đội.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận các trung tâm điều khiển UAV của Nga tại tỉnh Belgorod (Nga) và khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk đã bị phá hủy vào ngày 28-2.

Trong một diễn biến khác, các lực lượng Ukraine đã tấn công binh sĩ Nga và một trung tâm điều khiển UAV tại tỉnh Zaporizhzhia.

Nga tuyên bố phá hủy tổ hợp HIMARS, bắn hạ hàng loạt UAV Ukraine

Ngày 1-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nói rằng Ukraine đã mất một bệ phóng HIMARS và một xe chiến đấu thuộc tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad do các cuộc tấn công của Nhóm tác chiến miền Bắc, theo hãng thông tấn TASS.

"Ukraine đã tổn thất hơn 200 binh sĩ, một xe chiến đấu bọc thép, 21 phương tiện, một bệ phóng pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, một xe chiến đấu Grad, ba khẩu pháo và một trạm trinh sát điện tử. Một kho đạn và bảy kho tiếp tế cũng đã bị phá hủy" - báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng thành phố Novorossiysk (vùng Krasnodar) - ông Andrey Kravchenko thông báo trên ứng dụng Telegram rằng một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố này đã khiến 1 người bị thương và làm hư hại bốn tòa nhà chung cư.

"Theo thông tin sơ bộ, hậu quả từ đòn tấn công của chính quyền Kiev là bốn tòa nhà dân cư bị hư hại. Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm việc tại hiện trường. Tại một căn hộ, các mảnh vỡ của UAV đã văng trúng. Có một người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện thành phố" - ông Kravchenko viết.

Cũng trong ngày 1-3, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 84 UAV của Ukraine trên bầu trời nhiều khu vực của Nga.

"Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 1-3 (theo giờ Moscow), lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn và phá hủy 84 phương tiện bay không người lái cánh cố định của Ukraine. Cụ thể, 34 UAV bị bắn hạ trên Biển Đen, 24 chiếc trên bầu trời bán đảo Crimea, 11 chiếc ở vùng Krasnodar, 7 chiếc ở tỉnh Belgorod, 5 chiếc trên Biển Azov, 2 chiếc ở tỉnh Kursk và một chiếc ở tỉnh Bryansk" - tuyên bố cho biết.