Clip ghi cảnh thanh niên tạt sơn cửa cuốn rồi bỏ chạy ở TP.HCM 02/03/2026 06:06

(PLO) – Sau khi nhận tin báo cửa cuốn một căn nhà trên địa bàn bị tạt sơn trong đêm, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng vào cuộc truy xét, xác định nghi phạm.

Ngày 1-3, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai nam thanh niên có hành vi dùng sơn tạt vào cửa cuốn nhà dân trên địa bàn.

Clip ghi cảnh thanh niên tạt sơn cửa cuốn rồi bỏ chạy ở TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 1-3, anh PNC (40 tuổi) phát hiện cửa cuốn nhà mình bị tạt sơn nên trình báo cơ quan công an. Kiểm tra camera an ninh cho thấy, vào khoảng 3 giờ cùng ngày, một thanh niên đi từ phía đối diện sang, tiến lại gần căn nhà rồi thực hiện hành vi tạt sơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng đã mời anh C lên làm việc, ghi nhận lời khai và tiến hành các biện pháp xác minh. Bị hại cho biết trước đó không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Cửa cuốn căn nhà bị tạt sơn, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng sinh hoạt của gia đình. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) rà soát, truy xét và xác định người thực hiện hành vi là Gia Cốp (32 tuổi, ngụ phường Rạch Ông, TP.HCM).

Bước đầu, cơ quan công an đang làm rõ động cơ, mục đích của hành vi tạt sơn; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nam thanh niên liên quan vụ tạt sơn được yêu cầu khôi phục lại hiện trạng cửa cuốn. Ảnh: CA

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động lắp đặt, thường xuyên kiểm tra hệ thống camera an ninh; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.