Một hộp bánh phát nổ trong Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 01/03/2026 13:12

(PLO)- Một hộp bánh bất ngờ phát nổ tại phòng bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh khiến một người bị thương nhẹ. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ một hộp bánh phát nổ trong Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh khiến một người bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 ngày 27-2, tại phòng bệnh E609 Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh (khóm 10, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông chưa rõ lai lịch vào phòng thăm bệnh nhân LML, để lại một hộp bánh dưới gầm giường rồi rời đi. Sau đó, bà PTG (mẹ bệnh nhân) mở hộp bánh thì bất ngờ phát nổ.

Hậu quả, bà G bị xây xát nhẹ ở bàn tay và mu bàn chân trái. Tại hiện trường, ngay khi xảy ra vụ nổ, nhân viên y tế cùng người nhà đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy, không để lửa lan sang khu vực lân cận.

Vụ việc làm vỏ ống nước đường kính khoảng 114 mm bị cháy xém cùng linh kiện điện tử, hai lọ đựng cồn, dây đồng; màn cửa sổ bị cháy; tủ đầu giường, gối, mền, chiếu của bệnh nhân bị cháy sém.

Khoa đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang phòng khác để tiếp tục theo dõi, điều trị, bảo đảm an toàn và ổn định tâm lý.

Bệnh viện đã báo Công an phường Nguyệt Hóa đến lập biên bản, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn vật gây nổ là vật liệu tự chế có chứa chất gây nổ.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.