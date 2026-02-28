1 thi thể nữ giới trôi dạt ở cửa biển Nhật Lệ 28/02/2026 18:30

(PLO)- Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến thi thể nữ giới này.

Ngày 28-2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, vừa phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi dạt ở cửa biển Nhật Lệ.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, người dân và các lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi dạt tại vị trí cửa biển Nhật Lệ, thuộc địa phận TDP 7 Hải Thành, phường Đồng Hới.

Thi thể trôi dạt ở vị trí ngay cửa biển Nhật Lệ.

Thi thể nữ giới này mang áo màu đỏ, quần màu đen.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị liên quan đã tiến hành vớt thi thể lên và phong toả khu vực để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân thi thể này và điều tra vụ việc.