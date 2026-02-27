Anh em song sinh chém đối thủ rồi bỏ trốn vào TP.HCM ra đầu thú 27/02/2026 20:45

(PLO)- Mẫu thuẫn khi đánh bầu cua, hai anh em song sinh mang dao đi đánh trả thù rồi bỏ trốn vào TP.HCM.

Ngày 27-2, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp Công an xã Ninh Sơn vận động ra trình diện thành công hai anh em song sinh, thuộc diện truy tìm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Họ gồm Trương Thái Dũ, Trương Quan Duy (cùng 31 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Trương Thái Dũ và Trương Quan Duy tại cơ quan công an. Ảnh: MT

Trước đó, vào ngày 8-3-2025, do có mâu thuẫn về chuyện chơi bầu cua, Dũ và Duy gây gổ, đánh nhau với Nguyễn Hồng Hiếu (35 tuổi, ngụ thôn 6, xã Ninh Sơn). Sau khi được mọi người can ngăn thì ai về nhà nấy.

Đến 21 giờ cùng ngày, Dũ và Duy mang dao tìm đến nhà Hiếu để đánh, gây thương tích cho Hiếu 13% và gây thương tích cho bạn hàng xóm của Hiếu là Huỳnh Nhật An Nguyên 2%.

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn vào TP.HCM. Qua công tác vận động, truy tìm, Duy đã về trình diện ngày 23-2. Đến ngày 26-2, Dũ cũng đến cơ quan công an trình diện.