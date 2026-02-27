Công an vây bắt thành công bị can sử dụng vũ khí quân dụng 27/02/2026 10:18

(PLO)- Bị khởi tố tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, bị can bỏ trốn và bị bắt giữ ngay khi về nhà ăn Tết.

Ngày 27-2, Công an phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ thành công Phạm Ngọc Phong (35 tuổi, trú khu phố Phú Trường, phường Hàm Thắng), bị can đang bị truy nã về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, một trong những nhóm tội phạm nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cao cho xã hội.

Phạm Ngọc Phong thời điểm bị bắt.

Trước đó, ngày 14-11-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Phong, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phong bất ngờ bỏ trốn, không chấp hành các lệnh triệu tập, cắt đứt liên lạc, gây khó khăn nghiêm trọng cho công tác xác minh, thu thập chứng cứ.

Với tính chất manh động, liều lĩnh và có liên quan đến vũ khí quân dụng, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định truy nã Phạm Ngọc Phong trên toàn quốc.

Theo nhận định của lực lượng nghiệp vụ, đây là đối tượng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn của người dân, đặc biệt trong thời điểm Tết, khi dân cư tập trung đông đúc, sinh hoạt nhộn nhịp.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, nắm chắc di biến động dân cư, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường Hàm Thắng nhận định trong dịp Tết Bính Ngọ, Phong có khả năng quay về địa phương.

Qua trinh sát, thời cơ đã chín muồi, đồng thời đánh giá đây là đối tượng truy nã nguy hiểm, Công an phường Hàm Thắng đã khẩn trương báo cáo, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra xây dựng phương án vây bắt kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cán bộ chiến sĩ tham gia.

Cơ quan An ninh Điều tra làm việc với bị can Phạm Ngọc Phong.

Mọi phương án tiếp cận, khống chế đều được tính toán chi tiết, hạn chế tối đa rủi ro, tránh để đối tượng có cơ hội chống trả hoặc tẩu thoát.

Sáng 21-2-2026 (mùng 5 Tết Nguyên đán), tổ công tác gồm Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và Công an phường Hàm Thắng đồng loạt triển khai lực lượng, bí mật tiếp cận nơi ở của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phong nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân khu vực.

Ngay sau đó, Công an phường Hàm Thắng đã lập biên bản bắt người theo quyết định truy nã, thông báo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bị can, bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.