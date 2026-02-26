TP.HCM: Thi thể người đàn ông tóc bạc trôi dạt dưới sông Ngọc 26/02/2026 16:21

(PLO)- Người dân ra bờ sông Ngọc đánh răng buổi sáng thì phát hiện thi thể cụ ông khoảng 70 tuổi trôi dạt vào bờ.

Ngày 26-2, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Đông Hòa cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một cụ ông tử vong dưới sông Ngọc, phường Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, một người dân sống cạnh sông Ngọc (nhánh chảy ra sông Đồng Nai) ra bờ sông đánh răng thì thấy một thi thể trôi dạt vào mép nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa khu vực, lập hồ sơ vụ việc và ghi lời khai nhân chứng. Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ, chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới khoảng 70 tuổi, tóc bạc, có râu.

Người này mặc quần ngắn, không mặc áo và đeo một chiếc chìa khóa ở phía trước bụng. Qua khám nghiệm sơ bộ, công an nhận định nạn nhân tử vong chưa quá 24 giờ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân.