Công an điều tra vụ mất trộm ô tô ở Đà Nẵng 26/02/2026 09:47

(PLO)- Người dân trình báo bị mất trộm ô tô ở Đà Nẵng. Công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Sáng 26-2, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) điều tra làm rõ vụ trộm cắp ô tô xảy ra trên địa bàn.

Kẻ gian lấy trộm ô tô của người dân Đà Nẵng. Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 25-2, mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc một người để ô tô trước số nhà 126 Chính Hữu (phường An Hải) thì bị kẻ gian lấy trộm. Dòng thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ sự bất bình, lo lắng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, bởi chuyện mất ô tô lâu nay hiếm thấy.

Người đăng tải cho biết chiếc ô tô mất trộm mang biển số 43A-10.124, thuộc sở hữu của gia đình bà K ở đường Chính Hữu.

Theo bà K, bình thường chiếc xe này được để trong gara của gia đình. Hôm 25-2, gia đình có việc nên đánh xe ra ngoài trước số nhà 126 Chính Hữu đậu.

Do chủ quan, chìa khoá ô tô được để trong xe. Đến khoảng 17 giờ, người nhà ra đường đánh xe vào nhà cất thì phát hiện bị mất trộm.

Qua check camera an ninh, bà K nghi ngờ có hai người liên quan. Người đầu tiên vào xe lục soát tài sản bên trong, sau đó khoảng năm phút có người đến lái xe rời đi.

Theo lãnh đạo Phòng CSHS, ban đầu nghi ngờ người lấy trộm ô tô là một người nước ngoài. Hiện công an đang ráo riết truy tìm, xác định động cơ, mục đích.