Điều tra: Thâm nhập thị trường 'xe ngân' - Kỳ 2: Chợ 'xe ngân' công khai và những chiêu lách luật

(PLO)- Hàng chục hội nhóm trên mạng xã hội ngày ngày rao bán “xe ngân - full ngân”, chỉ dẫn tường tận cách né ngân hàng, qua mặt đăng kiểm, xử lý phạt nguội, viết giấy thuê 20 năm… Người mua bước vào “chợ” này được cảnh báo ngay: “Xe chất mà rẻ thì phải chấp nhận rủi ro”.

Trong một nhóm Zalo kín gần 1.000 thành viên mang tên “Ô tô ngân chuẩn an ninh toàn quốc”, admin chính là một người đàn ông tự xưng tên Dương ghim một bài dài giải thích tường tận khái niệm “xe ngân” cùng tất tần tật những vấn đề liên quan. Đặc biệt, người này còn chia sẻ kinh nghiệm chơi “xe ngân”.

Trả lời thắc mắc của người mới, Dương viết:

“Xe ngân - full ngân là xe mua trả góp ngân hàng nhưng vỡ nợ, chủ mang cầm cố ở tiệm cầm đồ. Quá hạn không trả gốc và lãi thì tiệm cầm đồ thanh lý. Mua mấy xe này là hợp đồng dân sự, không phải hình sự”.

Theo Dương, trong quan hệ này, ngân hàng, trung tâm đăng kiểm, trạm thu phí… đều là “ngành dọc, không phải ngành ngang” nên “không ai phát thông báo truy tìm xe cả”. Người mua “xe ngân” được trấn an rằng “đang giao dịch dân sự bình thường”.

Anh ta còn phân tích lý do “ngân hàng ít kiện” rằng: “Khoản vay nhỏ, kiện tốn kém. Thu hồi, định giá, đấu giá tốn chi phí lớn. Luật cho phép ngân hàng tự thu giữ động sản nên họ hay dùng chiêu dụ khách mang xe tới kiểm tra để miễn lãi rồi giữ xe luôn”.

Với những người lo sợ rủi ro, Dương tư vấn: ““Xe ngân” thuộc dạng tiền nào của nấy. Xe chất mà rẻ thì phải có rủi ro. Không sang tên được, phải chạy bằng giấy ngân hàng phôtô, thời hạn từ sáu tháng đến một năm, có thể mất xe khi đang đi. Chơi thì phải chấp nhận”.

Cũng trên nhóm này, Dương hướng dẫn người mua “kinh nghiệm sống còn”:

“Đã chơi “xe ngân” thì đừng hỏi chủ gốc còn nợ ngân hàng bao nhiêu. Cứ coi xe, coi giấy. Muốn an toàn thì đi chéo vùng miền với ngân hàng mà chủ đang vay. Ví dụ xe vay ở miền Bắc thì mang vào miền Nam mà chạy”.

Theo đó, nếu xe vay ngân hàng khu vực Hà Nội, khách được khuyên nên mang vào TP.HCM hoặc các tỉnh miền Tây sử dụng, “hạn chế va chạm với đội thu hồi nợ xấu”. Ngược lại, “xe ngân miền Nam” được rao bán cho khách ở miền Trung, miền Bắc.

Một admin phụ khác còn đưa ra “mô hình lý tưởng”: Xe vay ngân hàng A, chủ mang cầm cho tiệm ở tỉnh B rồi được một tay buôn ở tỉnh C mua lại, sau đó bán cho khách ở tỉnh D. Càng nhiều lớp trung gian, khả năng ngân hàng và chủ cũ lần ra càng thấp, trong khi người mua gần như không có cách gì gặp được chủ gốc.

Từ nhóm Zalo do Dương quản trị, PV tìm được tài khoản có nickname Vũ, rao bán một chiếc Mazda CX-8 2019 biển số TP.HCM, kèm lời chào:

“CX8 2019, biển SG, full giấy tờ chủ mã, 3 lít lên đường”.

Gặp trực tiếp Vũ tại góc đường Tôn Thất Tùng - Lê Thị Riêng (quận 1 cũ, TP.HCM), sau khi cho xem và chạy thử xe, Vũ dẫn PV vào một quán cà phê gần đó, mở câu chuyện:

“Xe này chủ chết rồi, con gái không đóng ngân hàng nữa, bán cho em. Anh mua thì em viết cho anh giấy đặt cọc hoặc làm giấy thuê 20 năm cũng được. Em làm với chủ, có bill chuyển khoản cho chủ đàng hoàng”.

Vũ đưa điện thoại cho PV xem ảnh chụp giấy chuyển tiền, giấy viết tay mua bán giữa mình và người được cho là “con chủ xe”.

Trả lời câu hỏi “sau này có cần gặp chủ để đi đăng kiểm hoặc làm lại đăng ký không?” thì Vũ gạt đi:

“Gặp chủ làm gì anh? Đi đăng kiểm có bao giờ cần chủ đâu. Anh cứ đưa cà vẹt phôtô ra là xong, đăng kiểm họ tự làm, không có gì phải lăn tăn”.

Vũ tiếp tục vuốt màn hình điện thoại, khoe hàng loạt hình ảnh giấy chứng nhận đăng kiểm của nhiều xe khác:

“Bọn em nè, đi làm đăng kiểm cho khách nè… Con BMW này anh coi, hết hạn tới 2-11-2026. Đâu cần chủ ký gì đâu, chuyện đăng kiểm đơn giản lắm”.

Khi PV nói cần thêm thời gian suy nghĩ, Vũ tỏ ý khó chịu: “Ông nói luyên thuyên, chẳng biết gì về “xe ngân””.

Không chỉ có Vũ, rất nhiều tay buôn “xe ngân” khác cũng rao bán công khai trong các nhóm.

Ngày 26-11-2025, lần theo các nhóm mua bán “xe ngân”, chúng tôi kết nối với Huỳnh Chí Tâm - chủ một tiệm cầm đồ tại Long Xuyên (An Giang). Tâm giới thiệu đang có chiếc Mazda 3 “một chủ, zin cứng ngắc”, hiện cầm tại tiệm với số tiền 200 triệu đồng. Khi nghe chúng tôi phân vân vì khoảng cách địa lý, Tâm lập tức đề nghị: “Xa quá thì em quay clip cho anh coi. Ok thì xuống nhận xe hoặc em đánh xe lên Sài Gòn cho tiện”.

Ngay từ những phút đầu trò chuyện, Tâm cố trấn an bằng uy tín của… chính tiệm cầm đồ:

“Em thì ngay tiệm cầm đồ luôn, bởi vậy anh yên tâm. Có biên nhận cầm đứt rồi em mới thanh lý. Mấy xe trên mạng toàn xe thuê, không có gốc gác, nguy hiểm lắm”.

Khi được hỏi xe thuê là gì, Tâm giải thích rành rọt: Đó là những xe được khách thuê tự lái rồi mang đi bán hoặc cầm ở nơi khác. Những xe này thường bị chủ xe phát hiện, báo công an, thu hồi ngay. Tâm nhấn mạnh:

“Xe em là cầm chính chủ, nó không chuộc thì em mới bán. Xe thuê là dính pháp luật liền”.

Khi PV hỏi nếu bán xe thì Tâm sẽ cung cấp loại giấy tờ gì, anh ta nói như chuẩn bị sẵn:

“Em làm cho anh giấy thuê dài hạn 20 năm. Em - tiệm cầm đồ - cho anh thuê. Kèm hợp đồng cầm của chủ xe, em phôtô đưa anh. Chạy như xe góp ngân hàng thôi, cà vẹt phôtô là đủ”.

Về nguy cơ gặp CSGT, Tâm tiếp tục trấn an:

“Giấy tờ đầy đủ thì anh chạy bình thường như xe đang trả góp thôi, giấy ngân hàng” - đổi sáu tháng/lần, phí 1 triệu đồng.

PV đặt vấn đề: “Giấy ngân hàng hết hạn thì sao?” thì Tâm trả lời không do dự:

“Chơi dòng này thì em giới thiệu mấy anh em làm giấy ngân hàng. Sáu tháng đổi giấy một lần, phí khoảng 1 triệu. Gửi ảnh giấy cũ, vài bữa có giấy mới. Chứ ra ngân hàng là họ thu xe liền, phải né ngân hàng ra”.

Tâm cho biết mỗi lần đổi giấy, chỉ cần chụp lại tờ cũ rồi gửi cho “dịch vụ” - người mà anh ta gọi là anh em - là vài hôm sẽ có một tờ mới. Anh ta khẳng định việc này đã quen thuộc trong giới chơi “xe ngân”.

Khi PV hỏi về khả năng xe có phạt nguội, Tâm trả lời ngay:

“Phạt nguội thì tụi em có anh em xử lý. Họ đóng phạt rồi báo lại, mình trả thêm ít phí, mua ngay tiệm thì an toàn, mua trên mạng là thua”.

Suốt cuộc trò chuyện, Tâm liên tục nhấn mạnh rủi ro khi mua “xe ngân” không rõ nguồn gốc:

“Anh mới chơi thì mua ngay tiệm như em mới hạn chế rủi ro. Mua trên mạng toàn xe thuê, xe mượn. Chạy thời gian cái thằng chủ xe nó phát hiện, nó đứng ra nó lấy xe về, báo công an là mất trắng”.

Tâm khẳng định tiệm cầm đồ là nơi an toàn nhất để mua “xe ngân” vì có biên nhận cầm đứt, giấy tờ giữa chủ xe và tiệm. Tâm nói rằng chủ xe thật sẽ không bao giờ dám đến đòi xe:

“Con xe này họ cầm em, có biên lai. Nó không trả thì lấy mặt mũi nào ra đứng nhìn em? Nó trốn rồi”.

Khi PV hỏi có thể gặp chủ xe hay không, Tâm kể:

“Thằng chủ trốn em luôn rồi. Nó cầm 200 triệu hơn một năm nay. Tiền lãi giờ trên trăm triệu. Nó vỡ nợ rồi, không dám ló mặt”.

Theo Tâm, việc chủ xe biến mất đồng nghĩa chiếc xe nghiễm nhiên trở thành tài sản do tiệm cầm đồ thanh lý.

Sáng 27-11-2025, Tâm gửi hàng loạt hình ảnh xe đã được dọn sạch sẽ, giới thiệu:

“Xe zin, chạy hơn 40.000 km, đăng kiểm tới tháng 3-2026”.

Khi PV hỏi có bớt không, Tâm khẳng định “giữ nguyên giá 200 triệu”, đồng thời hứa nếu mua sẽ “chỉ cách chơi dòng xe này”, bao gồm cả thủ thuật chuyển VETC sang tên người mua.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, PV hỏi: “Nếu không mua xe của anh mà mua một chiếc “xe ngân” khác thì rủi ro thế nào?”.

Tâm nói thẳng:

“Rủi ro là mua trúng xe thuê. Chủ phát hiện là họ thu hồi, báo công an, mất trắng. Báo trên hệ thống rồi là không đăng kiểm được. Chơi dòng này nguy hiểm lắm, phải mua chỗ uy tín ngay gốc. Và nhớ né mấy cái ngân hàng nó vay ra, không là họ thu lại xe anh luôn”.

Chiều 12-12-2025, PV liên lạc với Tâm để chốt mua xe thì Tâm báo rằng xe đó đã bán. Tâm hẹn khi nào có “xe ngân”, Tâm gọi sau.