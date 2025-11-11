Công an bắt người thuê xe ô tô của công ty rồi mang đi cầm cố 11/11/2025 19:31

(PLO)- Thuê xe ô tô của một công ty trong thời gian 3 tháng nhưng sau đó Vĩnh lại mang đi cầm cố lấy 210 triệu đồng để tiêu xài.

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Vĩnh (41 tuổi, phường Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, công an xác định ngày 9-7-2024, Lê Ngọc Vĩnh đã ký kết hợp đồng thuê xe ô tô loại Toyota Avanza, trị giá hơn 447 triệu đồng với công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải và Du lịch Quảng Trị. Hợp đồng có thời hạn ba tháng.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Vĩnh. Ảnh: CA.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận xe, Vĩnh đã có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách mang chiếc xe này đi cầm cố lấy số tiền 210 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận được tiền từ việc cầm cố tài sản thuê, Lê Ngọc Vĩnh đã sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ cá nhân và tiêu xài hết dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản cho công ty.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc.