Clip cháy dữ dội ở tiệm giặt ủi lan sang cửa hàng bên cạnh 11/01/2026 20:34

(PLO)- Ngọn lửa tiệm giặt ủi cao cấp ở Đồng Nai có nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cháy lan sang cửa hàng in ấn cạnh bên.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 11-1, tại cửa hàng giặt ủi cao cấp trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một số người phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại lầu trệt của tiệm giặt ủi cao cấp.

Sau đó ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội lên cả lầu 1 của cửa hàng. Vì ngọn lửa quá lớn nên người dân không thể dập lửa.

Clip cháy hai cửa hàng trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng Quân sự tỉnh Đồng Nai có trụ sở đối diện đám cháy đã cùng lực lượng PCCC công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng triển khai dập lửa. Vì ngọn lửa quá lớn cháy lan sang cửa hàng in ấn cạnh bên. Lúc này cửa hàng in ấn cũng đang đóng cửa.

Lực lượng PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng phá cửa triển khai dập lửa và đưa một người bên trong mắc kẹt ra ngoài an toàn. Khoảng 1 giờ sau thì ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản tại hai cửa hàng.

Lãnh đạo phường Tam Hiệp thông tin bước đầu vụ cháy không gây có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.