Nữ sinh đại học tử vong bất thường trong phòng trọ ở Huế 19/03/2026 18:25

(PLO)- Cơ quan chức năng tại TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nữ sinh đại học được bạn cùng lớp phát hiện tử vong tại phòng trọ.

Ngày 19-3, cơ quan chức năng tại TP Huế tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nữ sinh được phát hiện tử vong trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nạn nhân là em CLVT (20 tuổi, ngụ ở TP Đà Nẵng), sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Huế.

Đội SOS 0 đồng Huế tham gia hỗ trợ đưa nạn nhân về quê để gia đình lo hậu sự.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, do gọi điện không được, một người bạn học cùng lớp đến phòng trọ của T. Khi mở cửa, người này phát hiện nạn nhân tử vong trên nền nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đội SOS 0 đồng Huế tham gia hỗ trợ đưa nạn nhân về quê để gia đình lo hậu sự.