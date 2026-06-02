Ô tô đâm xe máy cùng chiều, người bà tử vong tại chỗ, cháu 5 tuổi đi cấp cứu 02/06/2026 21:18

(PLO)- Vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy lưu thông cùng chiều trên QL49 (đoạn qua xã Phú Lộc, TP Huế) khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, một bé trai 5 tuổi bị thương.

Tối 2-6, UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong, một cháu bé 5 tuổi bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vào khoảng 16 giờ 20 cùng ngày, anh Lê Đức Huy (26 tuổi, ngụ xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ô tô 29E12145 hướng Huế đi Đà Nẵng.

Khi đến vị trí trên, xe ô tô va vào xe mô tô 75K124221 do bà LTS (57 tuổi) điều khiển chở theo sau cháu NLHĐ (5 tuổi, cùng ngụ ở xã Phú Lộc) lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả, bà S tử vong tại chỗ, cháu Đ bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.