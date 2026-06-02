Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group 02/06/2026 15:34

(PLO)- Thời gian qua có hàng trăm nạn nhân đầu tư số tiền hơn 1.000 tỉ đồng cho nhóm Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giới thiệu "bánh vẽ" làm giàu từ cây rau má của Công ty CCV Group. Ảnh cắt từ video clip

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội, Mai Hà Trang và Công ty CCV Group liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Bước đầu cơ quan công an xác định đã có hàng trăm nạn nhân đầu tư số tiền hơn 1.000 tỉ đồng cho nhóm đối tượng. Số tiền được người dân chuyển vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Trang.

Từ đầu năm 2022 để tạo niềm tin nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư, Trang đã yêu cầu bộ phận kinh doanh của công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, thuyết trình các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh và lợi nhuận từ mô hình này.

Bà Mai Hà Trang.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất 5-8% mỗi tháng. Từ tháng 3-2023, công ty bắt đầu dừng trả lợi nhuận cam kết, không trả cả tiền vốn đã góp của các nhà đầu tư và xóa tất cả các thông tin cũng như website của công ty.

Cơ quan điều tra xác định có nhiều thông tin không đúng sự thật, thổi phồng các dự án, khi công ty đã có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân.

Sau khi thu tiền, nhiều địa chỉ của công ty đều không còn hoạt động, khi người dân liên hệ với người đại diện theo pháp luật của công ty đều không được.

Công an TP Hà Nội đang triệu tập một số nghi can tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.