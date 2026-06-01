Khởi tố 4 người sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm 01/06/2026 15:53

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người liên quan đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm 6-Benzylaminopurine (6-BAP), đưa ra thị trường hơn 1.000 tấn sản phẩm trong nhiều năm.

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm. Ảnh: CA

Qua công tác nắm tình hình, tháng 5-2026, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

3 cơ sở bị kiểm tra gồm cơ sở của Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi) và Nguyễn Văn Định (34 tuổi).

Tại các địa điểm này, công an phát hiện, tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch pha sẵn chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) và nhiều tang vật liên quan phục vụ hoạt động sản xuất.

Hàng trăm lu nhựa chứa giá đỗ được phát hiện tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, những người liên quan khai nhận trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài hạt đỗ xanh, vôi và nước, họ còn sử dụng chất 6-Benzylaminopurine, thường gọi bằng tiếng lóng là nước “kẹo”, để pha vào nước ngâm ủ giá đỗ.

Theo cơ quan điều tra, đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Cơ quan công an kiểm đếm số lu giá đỗ và hóa chất phục vụ công tác điều tra vụ án. Ảnh: CA

Các nghi phạm khai biết rõ đây là hóa chất bị cấm, có thể gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá đỗ ngắn lại, giúp thân giá to, mập, đẹp mắt và tăng trọng lượng sản phẩm để thu lợi.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày ba cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp (cũ) và một số khu vực lân cận.

Cơ quan điều tra xác định tổng lượng giá đỗ có sử dụng chất cấm đã bán ra thị trường hơn 1.000 tấn, trị giá khoảng 8 tỉ đồng.

Các cơ sở sản xuất bị phát hiện sử dụng hóa chất cấm nhằm làm giá đỗ to, mập và tăng trọng lượng. Ảnh: CA

Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố ba vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định và Trần Văn Nghĩa để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khởi tố 4 người liên quan cơ sở sản xuất giá đỗ, phát hiện hàng trăm lít dung dịch chứa hóa chất cấm dùng để ngâm ủ sản phẩm. Ảnh: CA

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng giá đỗ có chứa chất 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, hóa chất này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi và gây nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.