Cháy xe đầu kéo chở 2.500 két bia, thiệt hại ước tính hơn 1 tỉ đồng 01/06/2026 12:49

(PLO)- Xe đầu kéo chở theo 2.500 két bia ở Đắk Lắk bốc cháy, ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Trưa 1-6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phúc Thành, Chủ tịch UBND xã Ea Bá (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe đầu kéo chở bia, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 1 tỉ đồng.​

Cháy xe chở bia, ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: M.N

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo 50H-712.49 kéo theo rơ-moóc 51R-031.55 đang dừng bên Quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn xã Ea Bá thì bất ngờ bốc cháy.

​Thời điểm xảy ra cháy, trên xe đang vận chuyển gần 2.500 két bia chai nhãn hiệu Quy Nhơn.

​Phát hiện ngọn lửa bùng phát mạnh, tài xế cùng người dân địa phương đã nhanh chóng dùng các biện pháp tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

​Nhận được tin báo, Công an xã Ea Bá đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 11 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk) lập tức huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

​Đến khoảng 4 giờ 45 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

​Vụ hỏa hoạn rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo cùng toàn bộ số hàng hóa trên xe bị ngọn lửa thiêu rụi, hư hỏng nặng.

​Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.