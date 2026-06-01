Công an tạm giữ 5 người săn bắn động vật quý hiếm 01/06/2026 12:55

(PLO)- Công an xác định nhóm người này thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) rồi đăng bán trên mạng xã hội.

Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm người gồm Ngô Hoàng Phi (44 tuổi), Ngô Hoàng Hậu (23 tuổi), Đỗ Khắc Trường (30 tuổi), Đỗ Khắc Cường (32 tuổi) và Nguyễn Tấn Bền (39 tuổi), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự năm người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an phát hiện nhóm người trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội. Trong đó có các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, trưa 29-5, lực lượng chức năng bắt quả tang Phi và Hậu đang làm thịt một con voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini). Loài này thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khám xét nơi ở của Phi và Hậu, công an tiếp tục phát hiện 8 con voọc bạc khác chỉ còn lại phần đầu và xương. Ngoài ra, công an cũng thu giữ một khẩu súng bắn đạn chì được sử dụng để săn bắt động vật.

Tiếp tục truy xét và sau 3 ngày vận động, Trường, Cường và Bền đã đến cơ quan công an tỉnh đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao cùng nhiều dụng cụ dùng để săn bắt động vật.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, trưng cầu giám định các tang vật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi và những người có liên quan.