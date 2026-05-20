Công an An Giang truy tìm người đàn ông bị tố chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng 20/05/2026 16:57

(PLO)- Theo Công an An Giang, ông Đạt bị nhiều người tố cáo đã vay hơn 80 tỉ đồng của nhiều người với lý do cần vốn đáo hạn ngân hàng cho khách quen, rồi sau đó bỏ trốn.

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm ông Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, trú phường Long Xuyên), để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, nhiều người dân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tố giác ông Đạt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh nội dung tố giác, cơ quan chức năng xác định: Khoảng tháng 6-2025 đến tháng 2-2026, ông Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen. Đồng thời, ông Đạt thỏa thuận trong vài ngày sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất.

Tin lời ông Đạt, có 7 người đã đưa cho ông với tổng số tiền hơn 80 tỉ đồng. Lúc đầu, ông Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ. Tuy nhiên, đến tháng 12-2025, ông Đạt nói với mọi người đang làm thủ tục vay thế chấp tài sản tại ngân hàng với số tiền hơn 20 tỉ đồng để trả nợ và lãi. Nhưng sau đó, ông Đạt bỏ trốn, nên các nạn nhân làm đơn tố giác.

Do hiện không rõ ông Đạt đang ở đâu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về ông Đạt thì thông báo ngay cho đơn vị qua địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc điều tra viên Trần Văn Tấn, số điện thoại 0939.735.678.