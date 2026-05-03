Nghi chồng có người khác, bỏ 40 triệu đồng thuê người ra Phú Quốc 'xử lý' 03/05/2026 16:57

(PLO)- Do mâu thuẫn gia đình và nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, bị can Sương thuê nhóm thanh niên từ Cần Thơ ra Phú Quốc chém chồng gây thương tích nặng ngay tại khu vực sân bay.

Ngày 3-5, Công an đặc khu Phú Quốc cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam năm bị can để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Sương (60 tuổi), Trần Trọng Nghĩa (26 tuổi), Trần Thành Đồng (22 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Phạm Ngọc Hoài (29 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ). Bị hại trong vụ án là ông PUH (chồng bị can Sương)

Các bị can Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh CAAG

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, ông H bỏ ra Phú Quốc sinh sống. Bị can Sương cho rằng ông H làm vậy là để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác.

Do đó, Sương đã thuê Nghĩa với giá 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Ngày 18-4, Nghĩa rủ thêm Đồng, Mạnh và Hoài đến Phú Quốc để "xử lý" ông H như đã thỏa thuận với Sương.

Khi đến khu vực sân bay Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, Nghĩa cầm dao tự chế xông vào, tấn công ông H, còn Hoài dùng gậy ba khúc hành hung nạn nhân.

Nghe tiếng tri hô của người dân, các bị can nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-4, Công an đặc khu Phú Quốc đã xác định các nghi phạm liên quan nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Sương, Nghĩa, Đồng, Hoài, Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.