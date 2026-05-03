Khánh Hòa: 2 tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu trong cảng, thiệt hại hơn 6 tỉ đồng 03/05/2026 08:14

(PLO)- Hai tàu cá đang neo đậu ở cảng Mỹ Tân, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, ước tính thiệt hại hơn sáu tỉ đồng.

Ngày 3-5, lãnh đạo Cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo vụ việc hai tàu cá bị cháy khi đang neo đậu trong cảng vào tối 2-5.

Hai tàu cá đang đậu ở cảng Mỹ Tân bốc cháy dữ dội. Ảnh người dân cung cấp.

Theo đó, khoảng 21 giờ 50 ngày 2-5, các nhân viên trực tại cảng nhận tin báo của người dân về việc tàu cá NT 02034TS dài 24 m, bằng composite đóng vào năm 2019 của ông N.Đ đang neo đậu cách cầu tàu khoảng 100 m bốc cháy.

Cảng Mỹ Tân đã nhanh chóng triển khai phương tiện chữa cháy tại chỗ phối hợp với chủ tàu cá, nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chữa cháy. Đồng thời, trình báo Công an xã Vĩnh hải, Đồn Biên phòng Thanh Hải, phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ.

Tuy nhiên, tàu cá bị cháy nằm cách xa cầu tàu khoảng 100m nên cảng cá Mỹ Tân nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lửa đã cháy lan từ tàu cá NT 02034TS qua tàu cá NT 02172TS dài 22,9 m, đóng năm 2019 bằng composite của ông L.V.M đậu kế bên.

Đến 24 giờ cùng ngày (2-5), đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính tài sản thiệt hại khoảng hơn sáu tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định.