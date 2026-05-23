2 anh em ruột cùng 3 người khác bị bắt trong đường dây bán khí cười 20 tỉ đồng 23/05/2026 09:21

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam hai anh em ruột cùng ba người trong đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 20 tỉ đồng.

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy), Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy về hành vi buôn bán hàng cấm.

Huỳnh Đức Huy, Thư, Hạnh, Duy, Thanh Huy (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA



Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn. Hoạt động của các cá nhân có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc và phương thức giao nhận kín đáo nhằm né tránh cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 20 tỉ đồng. Qua đó, nhóm này thu lợi bất chính gần hai tỉ đồng.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: CA

Việc triệt phá đường dây này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM theo mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM cho biết khí cười N2O nếu sử dụng không kiểm soát có thể gây hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác hoặc suy hô hấp. Đặc biệt, giới trẻ hiện nay dễ bị lôi kéo sử dụng tại các tụ điểm vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm.

Thông qua vụ án này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép khí cười N2O. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý con em để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường, tránh bị lôi kéo sử dụng chất kích thích.