Mẹ kế xúi con riêng của chồng sát hại cha ruột 22/05/2026 13:05

(PLO)- Vì mâu thuẫn trong quá trình sống chung, người mẹ kế xúi con riêng của chồng sát hại cha ruột.

Ngày 22-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (41 tuổi, ngụ phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội giết người.

Công an đọc lệnh bắt bị can Sau. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 26-2, Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo (19 tuổi, ngụ phường Sơn Trà) về hành vi giết người. Nạn nhân là cha ruột của Bảo.

Quá trình điều tra vụ án cho thấy nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị can Bảo với các dấu vết để lại tại hiện trường và diễn biến hành vi phạm tội. Từ đó, cảnh sát đã tập trung đấu tranh quyết liệt, dựng lại toàn bộ diễn biến vụ việc để làm rõ bản chất vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 23-2, Bảo cùng Nguyễn Quốc Huy (con ruột nạn nhân) thực hiện theo kế hoạch đã được Sau dàn dựng từ trước.

Khoảng 22 giờ ngày 23-2, Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Nguyễn Chiến Thắng (nạn nhân). Do được người thân can ngăn nên Bảo bỏ đi.

Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ ngày 24-2, Bảo quay trở lại nhà, lên phòng ngủ của ông Thắng, rồi dùng đoạn dây bằng vải siết cổ khi nạn nhân đang ngủ.

Bị tấn công bất ngờ, ông Thắng tỉnh dậy chống cự, hô hoán người thân cứu giúp nên Bảo dừng hành vi rồi bỏ đi.

Đến khoảng 4 giờ, Sau nói với Huy nhắn tin cho Bảo quay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời chuẩn bị sẵn một cây búa đặt tại khu vực cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập nhà.

Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, Sau và Huy chứng kiến toàn bộ diễn biến nhưng không can ngăn. Ngược lại, Sau còn liên tục dùng lời nói xúi giục Bảo dùng hung khí đánh vào vùng đầu ông Thắng.

Bị can Sau. Ảnh: CA

Sau khi Bảo thực hiện hành vi đánh ông Thắng, đi xuống tầng 1 của ngôi nhà thì bà Sau tiếp tục xúi giục Huy sử dụng bàn ủi đánh vào vùng đầu nạn nhân cho đến khi bất tỉnh.

Sau khi gây án, Sau tiếp tục xóa một số dấu vết tại hiện trường, yêu cầu Bảo quay về khách sạn. Đồng thời để Huy thay quần áo dính máu nhằm che giấu hành vi phạm tội khi làm việc với công an.

Tại cơ quan điều tra, Sau khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, không thể giải quyết nên đã nảy sinh ý định xúi giục hai con riêng của chồng sát hại cha ruột.

Ngoài ra, Sau còn hứa hẹn sẽ lo cho Bảo trong quá trình chấp hành án và sau này giao toàn bộ tài sản của ông Thắng cho Bảo và Huy nhằm mục đích để hai người này nhận tội thay, không khai báo vai trò của mình.